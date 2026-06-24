UIL Calabria, Lavia (CISL): “La riconferma di Senese è il riconoscimento di un percorso sindacale”

“La prosecuzione del mandato di Maria Elena Senese al vertice della UIL regionale rappresenta il riconoscimento di un percorso sindacale.
In questi mesi abbiamo affrontato insieme molte delle complesse sfide socio-economiche della Calabria, per rimettere al centro dell’agenda politica lo sviluppo, l’occupazione di qualità e il contrasto alle disuguaglianze.
A Maria Elena Senese vanno i migliori auspici di buon lavoro da parte di tutta la CISL Calabria”.
Così il Segretario Generale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia, sulla riconferma della segretaria generale di UIL Calabria, Maria Elena Senese.