Vinitaly and the City raddoppia in Calabria: nel 2026 tappe a Sibari e Reggio Calabria

La Calabria si prepara ad accogliere una doppia edizione di Vinitaly and the City. Dopo i risultati ottenuti nelle precedenti manifestazioni, il format legato al mondo del vino e alla valorizzazione del territorio tornerà anche nel 2026, ampliando però la propria presenza nella regione con due distinti appuntamenti.

Il primo evento si svolgerà dal 17 al 19 luglio all’interno del Parco archeologico di Sibari, che per il terzo anno consecutivo farà da cornice alla manifestazione. La principale novità riguarda però il debutto di una seconda tappa, in programma l’8 e il 9 agosto sul lungomare di Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Veronafiere, Regione Calabria, Arsac e le amministrazioni comunali coinvolte, con il supporto dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari. Un progetto che punta a mettere insieme promozione del vino, cultura, turismo e valorizzazione dei luoghi simbolo della regione.

“Nato come un percorso sperimentale – spiega una nota della Regione – il progetto ha saputo consolidarsi e crescere, accompagnando una Calabria sempre più protagonista nel panorama enogastronomico nazionale e internazionale”.

Secondo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il doppio appuntamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di promozione del comparto vitivinicolo regionale.

“La Regione Calabria consolida la partnership strategica con Veronafiere e rilancia il proprio ruolo nel panorama vitivinicolo nazionale con un doppio, prestigioso appuntamento. Le due edizioni regionali di Vinitaly and the City, che quest’anno valorizzeranno l’area archeologica di Sibari e lo splendido scenario del lungomare di Reggio Calabria, rappresentano un traguardo fondamentale per la promozione del nostro territorio”.

Occhiuto ha inoltre sottolineato il ruolo delle produzioni enologiche come strumento di promozione dell’identità calabrese e dell’attrattività turistica della regione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, che ha evidenziato la crescita del progetto in Calabria.

“Il raddoppio dell’appuntamento in Calabria, con la terza edizione a Sibari e il debutto a Reggio Calabria, conferma la forza di un progetto che unisce wine experience, cultura e promozione delle eccellenze locali”.

A fare da sfondo ai due eventi sarà il legame storico tra il territorio calabrese e la viticoltura, una tradizione che affonda le proprie radici nell’epoca della Magna Grecia e che trova nell’antica Sybaris uno dei suoi simboli più rappresentativi.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la nuova formula a due tappe testimonia la crescente attenzione verso il comparto enologico regionale.

“Con il doppio appuntamento di Sibari e Reggio Calabria Vinitaly and the City compie un ulteriore salto di qualità nel suo percorso di crescita in Calabria. La conferma di Sibari e la scelta di approdare per la prima volta a Reggio Calabria testimoniano il crescente interesse verso una regione che sta investendo con determinazione nella valorizzazione delle proprie produzioni di eccellenza”.

Anche la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando come l’edizione 2026 offrirà occasioni di promozione per il settore attraverso degustazioni, incontri tematici, masterclass e momenti di confronto rivolti sia agli operatori che agli appassionati.

“La decisione di consolidare e ampliare la presenza di Vinitaly and the City in Calabria rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalle istituzioni, dai produttori e dall’intero comparto vitivinicolo regionale”.