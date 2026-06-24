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Centro storico Cosenza, il sindaco Caruso esprime soddisfazione per l’accoglimento dell’ordine del giorno dell’on. Orrico: “Passo importante verso la Legge Speciale che il Comune chiede da anni”

Il Sindaco Franz Caruso, esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno presentato dall’Onorevole Anna Laura Orrico, finalizzato ad avviare un percorso verso una Legge Speciale nazionale dedicata al recupero, alla tutela, al risanamento e alla rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza.
“Si tratta di una notizia che accolgo con favore – afferma il Sindaco Franz Caruso – perché va nella direzione che la nostra Amministrazione sostiene e rivendica da tempo. La necessità di una Legge Speciale per il centro storico di Cosenza rappresenta una battaglia istituzionale che abbiamo portato avanti in ogni sede, consapevoli che solo un intervento straordinario dello Stato possa affrontare in maniera organica e definitiva le criticità che interessano il nostro borgo antico”.
Il primo cittadino ricorda come abbia richiesto a più riprese l’approvazione di uno strumento legislativo nazionale capace di garantire risorse adeguate e procedure efficaci per intervenire sugli immobili privati in stato di abbandono e degrado, spesso causa di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
“L’obiettivo – prosegue Franz Caruso – è consentire all’Ente comunale di intervenire concretamente sugli edifici privati che versano in condizioni di grave incuria, superando gli ostacoli normativi e finanziari che oggi limitano fortemente l’azione delle amministrazioni locali. La messa in sicurezza del patrimonio edilizio rappresenta una priorità assoluta per contrastare il fenomeno dei crolli e restituire dignità, sicurezza e prospettive di sviluppo al nostro centro storico”.
Il Sindaco sottolinea inoltre come la proposta di una Legge Speciale sia stata al centro di un confronto aperto e costruttivo con diversi rappresentanti istituzionali e parlamentari, tra cui la stessa On. Anna Laura Orrico, che già in passato aveva elaborato una prima ipotesi di intervento normativo, nella convinzione che il rilancio del centro storico di Cosenza debba diventare una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.
“Per questa ragione – aggiunge Franz Caruso – rivolgo un appello a tutte le forze parlamentari e all’intera deputazione calabrese affinché si lavori insieme per trasformare questo importante segnale politico in un provvedimento concreto. Il recupero del centro storico non appartiene a una parte politica, ma rappresenta un interesse generale della città, della Calabria e dell’intero Paese”.
Il Sindaco evidenzia, inoltre, come il percorso di rinascita del borgo antico abbia già registrato risultati importanti grazie al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che ha consentito di programmare e avviare interventi strategici di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio pubblico e miglioramento della mobilità sostenibile.
“È giusto riconoscere – sottolinea Franz Caruso – l’impegno che l’On. Anna Laura Orrico ha profuso già nella sua esperienza di Governo come Sottosegretario di Stato, quando si adoperò concretamente per sostenere il centro storico di Cosenza e per favorire l’ottenimento delle risorse del CIS. Quel lavoro ha rappresentato un passaggio importante che oggi trova continuità nell’attenzione che la parlamentare continua a riservare al nostro Centro Storico. Proprio perché conosce a fondo le problematiche e le potenzialità del nostro centro storico, considero particolarmente significativo il suo attuale impegno volto a promuovere una Legge Speciale capace di affrontare anche il nodo cruciale degli immobili privati in stato di abbandono”.
“L’Amministrazione comunale – conclude Franz Caruso – sta facendo la propria parte con determinazione attraverso i progetti già avviati e i numerosi cantieri aperti nel centro storico. Tuttavia, siamo convinti che soltanto una Legge Speciale nazionale, dotata di adeguate risorse economiche e strumenti straordinari di intervento, possa garantire quella rinascita strutturale e definitiva del centro storico che i cittadini attendono da troppo tempo. L’accoglimento dell’ordine del giorno dell’On. Orrico rappresenta dunque un primo, significativo passo nella giusta direzione e auspico che da questo risultato possa nascere un percorso condiviso tra istituzioni locali e nazionali nell’esclusivo interesse della città”.
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