Cosenza, la “Raccolta Ecologica” dei Social Builders raddoppia: nuova tappa per la cura della città

Dopo il successo della prima tappa, Social Builders propone una nuova “Raccolta

Ecologica” a Parco Morrone per lanciare ufficialmente il Patto di Collaborazione con il

Comune di Cosenza.

Dopo lo straordinario primo appuntamento alla Città dei Ragazzi, l’associazione Social

Builders APS lancia una nuova giornata di volontariato civico e ambientale.

L’appuntamento fissato per giorno 26 giugno alle ore 18:00 avrà come luogo di ritrovo Parco

Emilio Morrone. L’iniziativa di questa seconda tappa punterà alla valorizzazione del parco

stesso e delle sue aree circostanti, snodandosi tra via Francesco Acri, via Carlo Cattaneo e

via Pasquale Galluppi.

La scelta del luogo non è affatto casuale. Questo appuntamento segna, infatti, il via ufficiale al Patto di Collaborazione con il Comune di Cosenza, un progetto a lungo termine che vede Social Builders APS come coordinatore principale.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare Parco Morrone in uno spazio urbano attivo, curato e

accessibile a tutti. Non si tratterà solo di manutenzione, ma di una vera gestione condivisa

che nel tempo porterà nel parco attività sociali, educative, culturali e sportive, creando un

punto di raccordo continuo tra la comunità e l’Amministrazione.

«La bellissima risposta che abbiamo avuto alla Città dei Ragazzi ci ha spinto a trasformare

quell’evento nell’inizio di un percorso», dichiara Claudio Filice, presidente di Social Builders.

«Il 26 giugno ripartiamo da Parco Morrone, con una maggiore responsabilità: daremo

ufficialmente il via al Patto di Collaborazione con il Comune. Lo spirito rimane lo stesso:

portare energia e partecipazione nei quartieri della nostra città. È un secondo passo

importante per far capire che la cura del territorio è un cammino che vogliamo fare insieme, tappa dopo tappa».

È fondamentale sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza della cura dei luoghi

comuni, trasformando il decoro urbano in un’occasione di comunità. Non una semplice

attività di pulizia, ma un gesto concreto di responsabilità condivisa.

L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza, ai residenti della zona e a chiunque

voglia dedicare un po’ di tempo al proprio territorio, ricordando, come per il primo

appuntamento, che tutti i materiali necessari (sacchi, guanti e attrezzatura) saranno messi

interamente a disposizione dai “costruttori sociali”.