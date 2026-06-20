Soriero alla guida dell’Associazione ex Parlamentari, Bruno: “Un riconoscimento meritato a una figura che ha sempre coniugato impegno istituzionale e visione civile”

«L’elezione di Giuseppe Soriero alla presidenza dell’Associazione ex Parlamentari della Repubblica rappresenta un riconoscimento autorevole a un percorso politico e istituzionale costruito in decenni di impegno, competenza e attenzione costante ai temi dello sviluppo del Mezzogiorno, della democrazia e della partecipazione».

È quanto afferma il capogruppo di Tridico Presidente in Consiglio regionale, Enzo Bruno, commentando la nomina dell’ex parlamentare calabrese alla guida dell’organismo nazionale.

«Soriero – sottolinea Bruno – ha attraversato stagioni importanti della vita politica italiana mantenendo sempre uno sguardo attento ai territori e ai processi di trasformazione del Paese. La sua elezione assume un significato particolare anche per la Calabria, che vede una propria autorevole espressione chiamata a svolgere un ruolo di rappresentanza e di riflessione in una fase storica complessa, nella quale il rapporto tra istituzioni e cittadini necessita di essere continuamente rafforzato».

Per il consigliere regionale, il valore dell’Associazione degli ex Parlamentari va ben oltre la dimensione della pura testimonianza. «Si tratta di una realtà che custodisce un patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze maturate all’interno delle istituzioni repubblicane. Un patrimonio che può e deve continuare a essere messo a disposizione del dibattito pubblico, soprattutto in una stagione segnata da profondi cambiamenti sociali, economici e democratici».

Bruno richiama anche alcuni dei temi indicati dallo stesso Soriero nel corso della sua attività pubblica: «Il confronto sul futuro della democrazia rappresentativa, il rapporto tra Nord e Sud, la partecipazione dei giovani, la valorizzazione del ruolo delle donne, la tutela dei diritti sociali e del lavoro sono questioni che richiedono oggi luoghi di elaborazione e confronto qualificati. In questo senso l’Associazione degli ex Parlamentari può svolgere una funzione preziosa, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra memoria istituzionale e sfide del presente».

«A Giuseppe Soriero – conclude Bruno – rivolgo le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, certo che saprà interpretarlo con il rigore, la sensibilità e la passione civile che hanno sempre caratterizzato il suo percorso umano e politico».