Premio Elmo 2026, a Rizziconi la cultura entra nel “Supermarket” del presente

C’è un luogo, nel cuore della Calabria, in cui ogni estate le storie diventano patrimonio collettivo, la cultura si trasforma in incontro e la memoria dialoga con il futuro. È Rizziconi, piccolo gioiello della Piana di Gioia Tauro, che il prossimo 28 luglio tornerà a essere crocevia di arte, pensiero e identità con la quattordicesima edizione del Premio Elmo. Nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa Madre San Teodoro Martire, l’evento promosso dall’associazione Piazza Dalì e guidato dalla direzione artistica del presidente Gianmarco Pulimeni, accenderà i riflettori sulle storie di “ordinaria cultura”: quelle esperienze umane, professionali e artistiche che, lontano dai clamori mediatici, contribuiscono ogni giorno a costruire il tessuto culturale e sociale del Paese.

Il tema di questa edizione è provocatorio: “Supermarket”. Una parola apparentemente semplice. Quotidiana. Familiare. Eppure, capace di racchiudere una delle più profonde contraddizioni del nostro tempo. Il supermercato è il tempio contemporaneo dell’abbondanza. Il luogo dove tutto sembra disponibile, raggiungibile, acquistabile. Dove il desiderio viene continuamente alimentato e immediatamente soddisfatto. Dove ogni prodotto compete per attirare lo sguardo, conquistare l’attenzione, occupare uno spazio nella mente e nel carrello. Ma oggi il supermercato non è più soltanto un luogo fisico. È la metafora perfetta della nostra società. Viviamo immersi in un gigantesco mercato globale delle immagini, delle emozioni, delle idee e persino delle identità. Un luogo saturo di offerte, stimoli e possibilità, dove il rischio è quello di smarrire il valore autentico delle cose.

Ogni giorno attraversiamo corsie infinite di contenuti, informazioni, opinioni, relazioni e modelli di vita. Scegliamo, scartiamo, consumiamo. Accumuliamo esperienze senza viverle davvero. Conserviamo immagini senza ricordarle. Condividiamo emozioni senza attraversarle fino in fondo. In questo immenso “Supermarket” dell’esistenza contemporanea, il rischio più grande non è la mancanza di possibilità, ma l’eccesso. Non il vuoto, ma il sovraccarico. Non l’assenza di scelta, ma la perdita del significato della scelta. Ed è proprio qui che entra in gioco l’arte. L’arte diventa strumento di orientamento, antidoto all’omologazione, esercizio di consapevolezza. È la capacità di sottrarre qualcosa alla logica del consumo per restituirle profondità. Se il consumo tende a rendere tutto immediatamente disponibile, la creazione artistica inverte la rotta e invita alla riflessione, all’approfondimento, alla scoperta di ciò che non può essere ridotto a merce. L’arte non riempie un carrello. Riempie una coscienza, produce visioni.

Il Premio Elmo raccoglie questa sfida e la rilancia attraverso il racconto di donne e uomini che, con il loro lavoro, dimostrano come la cultura possa ancora rappresentare un argine alla superficialità e una straordinaria occasione di crescita collettiva. In un’epoca che tende a trasformare tutto in prodotto, in prestazione, in algoritmo, la manifestazione sceglie di riportare al centro le persone, le storie, le comunità e le esperienze che sfuggono alle classifiche e alle statistiche.

«Il Premio Elmo nasce per dare voce a chi, quotidianamente, contribuisce alla crescita culturale e sociale del nostro Paese – spiega il presidente Gianmarco Pulimeni-. Questa edizione, attraverso il tema del “Supermarket”, invita a leggere il nostro tempo come uno spazio saturo di stimoli, scelte e contenuti, in cui si intrecciano consumo, identità e percezione della realtà contemporanea».

Parole che trovano piena risonanza nel senso più profondo di questa edizione. Perché il cammino rappresenta l’esatto opposto della frenesia del consumo rapido: è lentezza, esperienza, consapevolezza. Non coincide con il semplice raggiungimento di una meta, ma con l’attraversamento dei luoghi, con il loro ascolto, con la capacità di abitarli anche solo per un istante. È sguardo che si apre, silenzio che si impone, incontro che lascia traccia. Da quattordici anni il Premio Elmo raccoglie e valorizza queste traiettorie umane: storie di artisti, giornalisti, scrittori, musicisti, professionisti e cittadini che contribuiscono ogni giorno a costruire il volto più autentico dell’Italia. Un patrimonio immateriale che vive nei territori, nelle relazioni, nella capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita condivisa.

La statuetta consegnata ai vincitori raffigura l’elmo di San Teodoro, patrono della città. Un simbolo di protezione, coraggio e resistenza che oggi assume un significato ancora più potente. Perché proteggere la cultura significa proteggere la libertà di pensiero. Proteggere la memoria significa proteggere il futuro. Proteggere la bellezza significa proteggere l’umanità stessa.

Il 28 luglio Rizziconi si trasformerà in una moderna agorà sotto il cielo della Calabria, uno spazio di incontro e confronto in cui voci diverse si intrecceranno per condividere idee, visioni e prospettive. Tra gli ulivi secolari e la pietra antica del sagrato prenderanno forma racconti capaci di resistere all’appiattimento del presente, restituendo spazio alla riflessione e alla profondità dello sguardo. Perché il vero paradosso del nostro tempo è proprio questo: essere circondati da tutto e, al tempo stesso, percepire la mancanza dell’essenziale. In una società che tende a misurare il valore delle cose attraverso parametri immediati e quantitativi, il Premio Elmo continua a ricordare che esistono dimensioni che non possono essere ridotte a misura, né racchiuse in logiche di scambio. È da qui che passa il futuro. Ed è da qui, ancora una volta, che Rizziconi sceglie di immaginarlo e guidarlo.