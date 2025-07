L’avv. Leonardo Graziadio è il nuovo presidente dell’AIGA di Castrovillari

Nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi il 30 giugno, l’AIGA – sezione di Castrovillari ha eletto come nuovo presidente l’Avv. Leonardo Graziadio, 35 anni, del Foro di Castrovillari, da oltre un decennio attivo nell’associazione.

Succede all’Avv. Mara Caruso, alla guida della sezione negli ultimi quattro anni, salutata con affetto, commozione e gratitudine da tutti i soci per l’impegno, la capacità di ascolto e la guida equilibrata. Assumerà ora il ruolo di Consigliere Nazionale di sezione.

Il neo presidente ha ringraziato i colleghi e i past president che hanno saputo creare una rete di sostegno reale per i giovani avvocati, puntando ora su formazione, coesione e difesa della professione. Ha ribadito il valore dell’AIGA come interlocutore della politica forense, pronto a tutelare diritti e dignità della giovane avvocatura, sottolineando al contempo l’importanza del ruolo del Tribunale di Castrovillari, presidio fondamentale di giustizia per l’intero territorio.

Faranno parte del nuovo direttivo per il prossimo biennio: