A Pianopoli (CZ) la presentazione dei libri dell’attore, regista e scrittore Felice Maria Corticchia

Due opere letterarie che ripercorrono fatti e vicende cruciali nella storia italiana, scritti con dovizia storica e acuto spirito critico.

L’autore è il regista, attore e scrittore di origini siciliane Felice Maria Corticchia che, domenica 28 luglio, presenterà i suoi libri a Pianopoli, in provincia di Catanzaro.

Nello specifico, si tratta di “Orrore giudiziario. Dieci gialli all’italiana. Fatti e misfatti della prima Repubblica” e “Benito Mussolini assolto per non avere commesso il fatto? Storia e documenti del primo grande mistero italiano”, editi da Atlantide.

L’incontro con i lettori si terrà negli spazi del Caffè Letterario “Sandro Gallo” in via Roma 38.

Il pomeriggio culturale si aprirà con l’intervento di Sandro Gallo, presidente dell’associazione “Terra di Calabria” e proseguirà con un dialogo tra l’autore e la dottoressa Maria Loscrì.

Ad accompagnare l’evento, il contributo musicale di Amedeo Palmieri alla chitarra.

L’ingresso è libero.

Attualmente impegnato con il suo spettacolo “A colpi di teatro” che riscuote in tutta Italia grande consenso da parte del pubblico, Felice Maria Corticchia è un autore elegante, capace di mescolare leggerezza e impegno sociale.

Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di una sua nuova opera letteraria.