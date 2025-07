Arandora Star: memoria e identità. I reggini e la missione di portare la calabresità e l’italianità nel mondo

La commemorazione dell’Arandora Star, svoltasi a Cardiff, ha rappresentato molto più di un semplice momento di ricordo storico. Organizzato dall’associazione Mondoitaliano, guidata dal Presidente Alessandro Gaglione e dal Delegato per il Galles Salvatore Varà, l’evento è stato l’occasione per ribadire il valore profondo della memoria e il ruolo fondamentale che i reggini svolgono nel mondo.

La tragedia dell’Arandora Star – il naufragio del 2 luglio 1940, in cui persero la vita 446 italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale – non è solo una pagina dolorosa di storia. È anche il simbolo di radici profonde, di una comunità che, nonostante le distanze e le difficoltà, non smette di sentirsi parte di una stessa eredità culturale.

Oggi, i reggini sparsi nel mondo sono protagonisti di una missione silenziosa ma tenace: portare la calabresità e l’italianità oltre i confini geografici, proteggendo e diffondendo il patrimonio culturale e umano italiano.

A testimonianza di quanto sia sentita questa pagina di storia e dell’impegno della comunità italiana, oggi anche il Parlamento ha ricordato l’Arandora Star e le vittime italiane, sottolineando il ruolo fondamentale delle comunità italiane all’estero. Durante la seduta, il Parlamento ha espresso un sentito ringraziamento a Salvatore Varà per l’ottimo lavoro svolto nella tutela della memoria e nella promozione della cultura italiana in Galles. Il momento solenne è stato immortalato e può essere rivisto a questo link: GUARDA IL VIDEO.

Questa missione culturale non riguarda solo il ricordo storico, ma si traduce anche in azioni concrete per far conoscere la Calabria e l’Italia, i loro valori e i loro prodotti nel mondo. M5Distribution, composto dal gruppo “Calabrisella” e dal gruppo “M5D Group”, sta portando avanti un’opera preziosa di “proselitismo culturale ed economico”, facendo conoscere la calabresità, l’italianità, i prodotti tipici e la tradizione imprenditoriale reggina ben oltre i confini italiani.

Non si tratta semplicemente di esportare prodotti gastronomici o di sviluppare imprese, ma di raccontare chi sono i calabresi e gli italiani, quali sono i valori che li animano e quale sia la ricchezza culturale, storica e sociale di una terra e di un Paese spesso conosciuti solo superficialmente.

«La memoria dell’Arandora Star ci ricorda quanto sia fragile la condizione degli italiani all’estero, ma anche quanta forza ci sia nel voler custodire le nostre radici – ha dichiarato Salvatore Varà –. Il nostro compito oggi è quello di portare avanti la cultura calabrese e italiana, di raccontare chi siamo e da dove veniamo, e di farlo con dignità e passione.»

Ed è proprio questa la vera eredità dell’Arandora Star: ricordare che la storia, la lingua, la cultura e i prodotti calabresi e italiani sono un patrimonio da proteggere, valorizzare e condividere, ovunque nel mondo.