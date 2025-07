Opposizioni esattoriali: a Palmi il convegno per i due anni dell’Associazione Coordinamento Delegati e Custodi per lo studio del Diritto dell’Esecuzione Forzata e del Diritto delle Crisi Economiche

L’Associazione Coordinamento Delegati e Custodi per lo studio del Diritto dell’Esecuzione Forzata e del Diritto delle Crisi Economiche -ACDC- Sezione di Palmi, costituita il primo luglio 2023, guidata dalla presidente, avv. Antonella Morabito, ha celebrato due anni di impegno e dedizione con un convegno di alto livello sulla materia delle opposizioni esattoriali, tenutosi a Palmi il 26 giugno, alla presenza di importanti autorità, quali il Dott. Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nonché Giudice Tributario alla Commissione Regionale della Sicilia, l’Avv. Angelo Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi nonché le forze dell’Ordine, fra cui la dirigente ella P.S. dott. ssa Gangemi. Presente anche l’Avv. Domenico Piovesana del foro di Venezia, Presidente Nazionale di ACDC, il quale dopo aver sintetizzato il percorso di formazione e crescita del coordinamento nazionale che oggi su tutta la penisola conta ormai 50 sezioni locali, con un totale di oltre due mila iscritti, si è congratulato con la sezione palmese per la proficua e costante attività convegnistica che svolge da ormai due anni esplorando sempre nuovi temi di interesse attuale.

La Tavola Rotonda è stata caratterizzata dalla presenza di tre diversi operatori del diritto, tutti di provenienza reggina, pur essendo dislocati in vari tribunali calabresi, con una formazione giuridica molto diversificata che è stata il quid pluris che ha stimolato anche un proficuo dibattito: l’approccio sistematico con la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale effettuato dalla Dott.ssa Tiziana Drago, Consigliera presso la Corte d’Appello di Catanzaro e Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria; gli spunti critici del Dott. Piero Viola, Presidente della Sezione Civile di Palmi il quale ha fornito una visione di ampio respiro stimolando la discussione ed infine, il punto di vista del difensore tributario -Avv. Rocco Iemma, del foro di Reggio- Consigliere della Camera Tributaria di Reggio Calabria, il quale ha saputo coniugare gli aspetti giuridici con quelli più pragmatici della strategia difensiva.

Nel corso del dibattito il Presidente Nazionale ACDC, Avv. Domenico Piovesana ha posto l’accento sulla necessità di una più rigorosa applicazione dei compensi legali per i difensori, del principio della soccombenza e della regolazione delle spese processuali al fine di rendere più effettivo il ditto di difesa per la parte vittoriosa e “responsabilizzare” il soccombente che promuove inutili contenziosi con troppa leggerezza.

La Calabria, terra di mare e di montagne, di storia e di cultura, è anche la terra di origine di questi brillanti professionisti, che hanno saputo distinguersi per la loro bravura e competenza. E, proprio come il mare che bagna le coste calabresi, l’Associazione riesce a unire e a mettere in connessione esperti di diverse aree geografiche, creando un network di conoscenze e di esperienze che va ben oltre i confini territoriali.

Il convegno è stato un’occasione di riflessione non solo sull’esecuzione forzata, ma anche sul diritto tributario ed il diritto civile celebrando la vocazione alla formazione di qualità e la capacità di aggregazione dell’Associazione palmese.