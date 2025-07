A Soverato arriva la “King of the Summer”: cinque giorni sport, musica e street food

Tutto pronto a Soverato per uno degli eventi più attesi dell’estate: KING OF THE SUMMER 2025, in programma dall’8 al 12 luglio con un mix esplosivo di sport da combattimento, tornei sulla spiaggia, musica dal vivo e con un’area completamente dedicata a cibo di strada e birra artigianale che sarà il cuore pulsante del divertimento!

Non solo sport ma un’esperienza multisensoriale che si svolgerà in quattro distinte aree che ospiteranno: l’area lotta e il ring da pugilato (con eventi che partiranno martedì mattina dalle 10:00 alle 12:30 e pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30, con allenamenti diretti da maestri e campioni di Muay Thai e Kickboxing; l’area spiaggia con il DJ SET , l’area dedicata al Beach volley e l’area dedicata allo Street food che ogni giorno, diventerà il punto d’incontro per tutti i partecipanti e i visitatori, con una parata di food truck, gazebi e street fooder provenienti da tutta Italia. Dai burger gourmet alle specialità locali, dai fritti croccanti alle opzioni vegetariane e internazionali, ogni gusto sarà soddisfatto. Il tutto accompagnato da birre artigianali, drink estivi e DJ SET live che animeranno l’atmosfera fino a tarda notte.

L’area di street food sarà attiva ogni giorno, ma sarà protagonista soprattutto;

– Venerdì, con il grande evento “Face to Face” tra gli atleti del galà, che si trasformerà in una festa diffusa

– Sabato sera, per la festa finale dopo il Galà serale di contatto pieno con cibo, musica e divertimento senza sosta!

L’evento è organizzato dall’ASD ZeusTeam, con il patrocinio ufficiale della Città di Soverato e del Consiglio Regionale della Calabria e la collaborazione del CSEN comitato di Catanzaro.

“Cinque giorni all’insegna dello sport, della formazione e dello spettacolo- spiega Vito Gidari Organizzatore dell’evento- in una delle località balneari più amate d’Italia. Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Comunale sul lungomare di Soverato, atleti, maestri e appassionati provenienti da tutto il mondo si ritroveranno per vivere un evento unico nel suo genere, capace di coniugare tecnica, competizione e spettacolo con l’energia travolgente dell’estate calabrese. KIng of the summer rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: è un’occasione di crescita, di confronto e promozione del territorio. Soverato sarà teatro di un appuntamento internazionale capace di valorizzare sia gli sport da combattimento che le eccellenze turistiche e paesaggistiche della Calabria. Per la prima volta a Soverato, durante King of the Summer, arriva l’irriverente e coinvolgente Torneo di Pillow Fight, la sfida a colpi di cuscini che sta conquistando le piazze internazionali. Un mix perfetto tra spettacolo, gioco e competizione, che unisce grandi e piccoli in un’atmosfera divertente e spettacolare, sempre nel pieno rispetto della sicurezza”.

📌 PROGRAMMA IN BREVE

🟠 Martedì 8 luglio

Allenamenti Muay Thai e Kickboxing

Torneo di Pillow Fight (Ottavi)

DJ SET in spiaggia e nell’area food

Inizio festa con street food e birra fino all’1:00

🟠 Mercoledì 9 luglio

Allenamenti & Quarti di finale Pillow Fight

Spettacoli e musica

Street food aperto tutta la giornata

🟠 Giovedì 10 luglio

Stage con campione di Muay Thai

Semifinali e finali Pillow Fight

Musica e spettacoli

Cibo e birra protagonisti della serata

🟠 Venerdì 11 luglio

Gara Muay Thai Light e Face to Face

Grande festa serale con DJ SET e food experience in tutte le aree

🟠 Sabato 12 luglio

Conferimento del titolo italiano WBC di Muay Tha

Galà di Muay Thai in prima serata

Festa finale con dj set e grande chiusura all’insegna dello street food