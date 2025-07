Il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi, nel corso di una diretta facebook ha svelato il primo debito della Reggina: “Dalle notizie che ho, non hanno ancora pagato una parte dello stadio. Lo dico a quelli dell’Ufficio Sport, non cambiate carte perché verrò domani. E mi dovrete dare le carte dei pagamenti dello stadio. Se questo non paga 27.000 euro di stadio – afferma Ripepi in riferimento a Ballarino e soci – e taglia gli stipendi, dove deve andare?”.

p.f.