Viaggio tra le note: il giovane pianista Antonio Rubino in concerto a Catanzaro

Dopo l’esordio con la pregevole esibizione del Trio Elysium, la sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro propone un nuovo appuntamento con la musica classica. Questa sera, infatti, alle ore 18:30, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, sarà il giovane pianista Antonio Rubino ad allietare il pubblico presente, trasportandolo in un “Viaggio tra le note”. La serata, introdotta dal giornalista Arcangelo Pugliese, verrà impreziosita dall’esposizione “La scuola di Cortale” di Andrea Cefaly a cura di Grazia Cantafio.

Alcune curiosità sull’artista

Antonio Rubino, nato a Lamezia Terme il 25 luglio 2007, si avvicina al pianoforte all’età di 12 anni, sviluppando in breve tempo una forte passione per lo strumento e per la musica di Fryderyk Chopin, autore che occupa un posto centrale nel suo repertorio.

Nonostante la giovane età, ha già ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, conquistando più volte il primo premio assoluto, tra cui nei concorsi “Gustav Mahler” e “Magna Graecia”.

Si è esibito in numerosi festival e rassegne musicali, sia come solista sia accompagnato da orchestra d’archi, e ha preso parte a masterclass con maestri di alto livello, tra cui Boris Bekhterev.

Nel 2023 ha ricevuto un riconoscimento di merito con borsa di studio dalla Regione Calabria per i risultati artistici conseguiti.

Attualmente frequenta il quinto anno del Liceo Musicale “T. Campanella” di Lamezia Terme e prosegue gli studi presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.