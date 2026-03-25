Il risultato del referendum sulla giustizia consegna anche a Corigliano-Rossano un messaggio chiaro:
la nostra comunità ha scelto di difendere l’equilibrio democratico e l’autonomia della magistratura.
La vittoria del NO è prima di tutto una vittoria dei cittadini.
Di chi ha partecipato, di chi si è informato, di chi non è rimasto indifferente.
A tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Corigliano-Rossano va il nostro più sincero ringraziamento.
Grazie a chi è andato a votare.
Grazie a chi ha scelto consapevolmente.
Grazie a chi ha difeso un principio fondamentale: la legge è uguale per tutti.
Come Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, esprimiamo soddisfazione per un risultato che dimostra come anche sul nostro territorio sia possibile costruire un percorso comune sui grandi temi della democrazia.
Un ringraziamento va anche a tutte le donne e gli uomini, in particolare al comitato per il NO, che in queste settimane si sono impegnati con passione organizzando iniziative, animando il confronto pubblico, parlando con i cittadini, contribuendo a rendere questa battaglia una vera occasione di partecipazione.
Questa vittoria non è un punto di arrivo. Resta forte la necessità di una riforma della giustizia che sia davvero utile ai cittadini: più veloce, più efficiente, più vicina alle persone.
Continueremo a lavorare, insieme, in questa direzione.
Francesco Madeo Segretario cittadino PD, Giuseppe Acroglianò Segretario cittadino AVS, Lidia Sciarrotta M5S.
Referendum giustizia: a Corigliano-Rossano vince la partecipazione, vince il no
Il risultato del referendum sulla giustizia consegna anche a Corigliano-Rossano un messaggio chiaro: