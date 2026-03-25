Referendum giustizia: a Corigliano-Rossano vince la partecipazione, vince il no

Il risultato del referendum sulla giustizia consegna anche a Corigliano-Rossano un messaggio chiaro:

la nostra comunità ha scelto di difendere l’equilibrio democratico e l’autonomia della magistratura.

La vittoria del NO è prima di tutto una vittoria dei cittadini.

Di chi ha partecipato, di chi si è informato, di chi non è rimasto indifferente.

A tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Corigliano-Rossano va il nostro più sincero ringraziamento.

Grazie a chi è andato a votare.

Grazie a chi ha scelto consapevolmente.

Grazie a chi ha difeso un principio fondamentale: la legge è uguale per tutti.

Come Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, esprimiamo soddisfazione per un risultato che dimostra come anche sul nostro territorio sia possibile costruire un percorso comune sui grandi temi della democrazia.

Un ringraziamento va anche a tutte le donne e gli uomini, in particolare al comitato per il NO, che in queste settimane si sono impegnati con passione organizzando iniziative, animando il confronto pubblico, parlando con i cittadini, contribuendo a rendere questa battaglia una vera occasione di partecipazione.

Questa vittoria non è un punto di arrivo. Resta forte la necessità di una riforma della giustizia che sia davvero utile ai cittadini: più veloce, più efficiente, più vicina alle persone.

Continueremo a lavorare, insieme, in questa direzione.

Francesco Madeo Segretario cittadino PD, Giuseppe Acroglianò Segretario cittadino AVS, Lidia Sciarrotta M5S.