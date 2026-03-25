Torna a risplendere l’antico crocifisso di Vakarici

La restituzione alla comunità del crocifisso antico interessato, dopo diversi anni, da lavori di restauro, rappresenta un momento che coniuga fede, arte e memoria. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Romano – Pacella per la generosità che ha reso possibile questo importante lavoro di valorizzazione del crocifisso.

SINDACO RINGRAZIA FAMIGLIA ROMANO-PACELLA PER CONTRIBUTO

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo esprimendo soddisfazione per l’importante ed atteso risultato che sarà celebrato il prossimo venerdì 27 marzo con la presentazione dei lavori di restauro dell’opera lignea risalente alla fine del Cinquecento e inizi del Seicento.

ALL’EVENTO ESPERTI ACCADEMIA BELLE ARTI E CHIESA

Teologia e spiritualità della croce è il tema sul quale interverrà il Vescovo di Lungro Mons. Donato Oliverio, dopo i saluti istituzionali del parroco Papàs Elia Hagi, del Primo Cittadino e dell’assessore Giovanni Giuseppe Romano. Seguiranno gli interventi di Cecilia Perri, funzionaria della Sopraintendenza ABAP di Cosenza che approfondirà sul tema Il Crocifisso di Vaccarizzo tra storia e tutela e Tecla Fucilla, restauratrice dell’opera che spiegherà i passaggi che hanno interessato il restauro.