Turismo esperienziale: Saracena accoglie guide ufficiali del Pollino

Valorizzare il nostro patrimonio significa prima di tutto costruire e consolidare relazioni, creare connessioni e mettere in rete competenze e visioni. È da qui che passa la crescita turistica di Saracena.

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL PARCO DEL POLLINO

È quanto afferma il sindaco Renzo Russo annunciando che per la prima volta l’Amministrazione comunale ha accolto una delegazione dell’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, protagonista di una giornata interamente dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e identitario del territorio.

PATRIMONIO, IDENTITÀ E PERCORSI DI VALORIZZAZIONE

La visita ha interessato alcuni dei principali luoghi simbolo del borgo: dalla Pinacoteca Andrea Alfano alla Biblioteca Comunale, passando per la Chiesa di Santa Maria del Gamio e la Chiesa di Ara Coeli, fino al centro storico, custode di un patrimonio architettonico e paesaggistico di grande pregio. Un itinerario pensato per offrire una visione complessiva dell’identità saracenara, tra arte, storia e paesaggio, elementi che rappresentano il cuore della proposta turistica locale.

RUSSO: ENOTURISMO E PRODUZIONI LOCALI, UNA LEVA STRATEGICA

Nel corso della giornata, la delegazione ha inoltre visitato alcune cantine del territorio, realtà sempre più centrali nello sviluppo dell’enoturismo e nella costruzione di un’offerta esperienziale di qualità. Un segmento in crescita – ricorda il Primo cittadino – che consente di coniugare cultura, tradizione e produzione locale, rafforzando l’attrattività del borgo e ampliando le opportunità di fruizione per visitatori e operatori del settore.

SINERGIE TRA OPERATORI PER RAFFORZARE LA DESTINAZIONE

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale finalizzata a favorire il dialogo tra istituzioni, guide e operatori del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi integrati e strutturati di promozione turistica. Dobbiamo lavorare per rendere il nostro territorio una tappa stabile nei circuiti del turismo esperienziale del Pollino – ha evidenziato il Sindaco – mettendo a sistema le nostre risorse e costruendo proposte sempre più complete e riconoscibili.

VERSO NUOVE ESPERIENZE TURISTICHE INTEGRATE

L’auspicio è che questo primo momento di confronto possa rappresentare l’avvio di collaborazioni durature, capaci di tradursi in nuovi itinerari e percorsi escursionisti che dal territorio montano, già ampiamente fruito dalle Guide, alla Valle del Garga con i suoi percorsi turistici e le sue grotte preistoriche, possano includere anche il centro storico, attraverso le esperienze in cantina, al giardino botanico e alla Casa del Moscato, di prossima apertura.

ORA TUTTI A LAVORO PER UNA RETE TURISTICA TERRITORIALE SOLIDA

Insieme all’Amministrazione comunale – conclude Renzo Russo – voglio ringraziare l’Associazione delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino per la partecipazione e, in particolare, Marilena Morabito, Titta Adduci, Giuseppe Celia e Padre Stefano per la disponibilità e la competenza dimostrate nell’accompagnare la delegazione. Abbiamo trascorso una giornata che segna un primo passo concreto verso la costruzione di una rete territoriale sempre più solida e orientata alla valorizzazione condivisa delle risorse locali.