Palmi (RC), il Soroptimist dona il kit “Una Stanza tutta per sé…portatile” alla Compagnia Carabinieri

Questa mattina, presso la Compagnia di Palmi, si è tenuto un incontro tra il “Soroptimist International Club” – sezione di Palmi, e i militari dell’Arma. L’evento è stato organizzato per celebrare la donazione del kit “Una Stanza tutta per sé…portatile”, avvenuta il 27 dicembre dello scorso anno, utile a raccogliere testimonianze e denunce relative al contrasto alla violenza di genere. Questa iniziativa, promossa dal Club Soroptimist Italia e sancita da un protocollo nazionale firmato con il Comando Generale dell’Arma il 7 novembre 2025, ha fatto pervenire a molti Comandi territoriali importanti strumenti di ausilio alla ricezione di denunce, utilizzabili anche in contesti sprovvisti di appositi locali come le “Stanze tutte per sè“. Alla presenza della Past Presidente Nazionale, Dott.ssa Adriana Macchi, e del Comandante del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, Ten. Col. Carmine Mungiello, la presidente attuale della Sezione di Palmi, Dott.ssa Sofia Ciappina, e la presidente uscente, Dott.ssa Cettina Crocitti, hanno formalizzato la donazione in favore dei militari della Compagnia di Palmi. L’occasione è servita per rafforzare ulteriormente la vicinanza dell’Arma alle comunità e rinnovare la collaborazione alla prevenzione e al supporto alle vittime della violenza di genere, settore prioritario per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Il rinnovato impegno tra i Carabinieri e il Club Soroptimist si è quindi realizzato in un concreto gesto di collaborazione a beneficio di tutti, consentendo di potenziare la struttura capillare dell’Arma per abbattere e ridurre le situazioni di timore, ritrosia e fragilità nel denunciare.