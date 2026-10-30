Al via l’allestimento per l’opera “Fortunata di Dio” a Catanzaro

Con l’arrivo del cast e della scenotecnica a Catanzaro, è iniziato il conto alla rovescia per il debutto di Fortunata di Dio, l’attesissima opera teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo di Paravati (VV), in programma il 3 novembre alle ore 21 al Teatro Politeama del capoluogo calabrese e il 5 novembre al Teatro Comunale di Vibo Valentia con doppia replica, alle ore 17:30 e alle ore 21. Partirà già domani l’imponente allestimento dell’Opera prodotta e scritta da Ruggero Pegna insieme al regista Andrea Ortis, autore di colossal come La Divina Commedia, Van Gogh Cafè, Frida Opera Musical. Le musiche originali sono del Maestro Francesco Perri, mentre le scenografie mobili sono un progetto di Lele Moreschi e Filippo Iezzi, arricchite da disegni luce, proiezioni 3D ed effetti speciali di Virginio Levrio, light-video designer apprezzato in tutto il mondo. L’attesa per quest’autentico capolavoro teatrale che racconta la meravigliosa storia di Natuzza Evolo, incastonata in quella della Calabria del ‘900 e dell’intero Paese, è enorme non solo in Calabria, viste le prenotazioni di comitive da tutto il Sud, dalla Sicilia in particolare.

“Una risposta stupenda che premia lo sforzo enorme di portare in scena la storia meravigliosa di mamma Natuzza, come la chiamano tutti”, afferma Pegna, legato alla mistica dalle preghiere per la guarigione da una leucemia fulminante . “La coincidenza voluta con la Festa di Tutti i Santi, forse non a caso giorno della sua scomparsa terrena, rende queste serate ancora più emozionanti. Un grazie ai numerosi devoti e al pubblico che vuole semplicemente assistere ad un grande spettacolo, con un cast straordinario e firme prestigiose del teatro internazionale… La speranza – continua Pegna – è di contribuire con quest’opera alla diffusione della figura di Natuzza Evolo e dello splendido Santuario di Paravati di Mileto, a lei chiesto dalla Madonna durante un’apparizione.”.

Come hanno tutti sottolineato dopo la prima di maggio a Cosenza, quest’Opera non è solo uno spettacolo sorprendente, ma un racconto appassionante e commovente di una bellissima storia di umanità e fede, quella di una mamma di cinque figli umile e analfabeta, a cui si attribuiscono dialoghi in ogni lingua, guarigioni inspiegabili, bilocazioni, fenomeni mistici straordinari, come stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, l’aldilà, la Madonna, Gesù e Santi.

Sono già in Calabria, pronti a tornare in scena con qualche novità, la straordinaria Annalisa Insardà nel ruolo di Natuzza Evolo, Enrico Cava in quello di Don Marco (il sacerdote inviato a Paravati per indagare), Luca Attadia (Domenico, il Frate, il Primo Prelato), Michele Radice (Prof. Puca, Secondo Prelato), Valeria Zazzaretta (Mariangela Evolo, la Suora, l’amica Italina, il Medico), Antonello Angiolillo (il Cardinale, Padre Gemelli e il Demonio), mentre Jacopo Siccardi sarà il narratore.

I costumi sono di Angelina de Bari, il trucco di Daiana Vassallo, operatore video Mattia Albanese, operatore luci Yuri Rosselli, fonici Marco e Davide Florio, direttore di palco Roberto Crognale, assistente di regia Beatrice Frattini, assistente di produzione Giusy Leone, grafica Angela Polimeni.

Fortunata di Dio ha il Patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime presieduta da don Pasquale Barone, che ha realizzato l’imponente Santuario di cui è rettore Padre Michele Cordiano, e l’intero complesso della Villa della Gioia per malati e anziani, voluti dalla Evolo a Paravati, luogo in cui è nata e ha vissuto.

Tra gli sponsor sostenitori di questo progetto artistico: Harmonic Innovation Group spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Mic Musical International Company, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati, Camera di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia, Comune di Vibo Valentia.

“Stranamente – afferma il produttore – manca l’adesione della Regione Calabria; mi auguro che, tra le miriade di iniziative che sostengono, diano un po’ di attenzione anche a quest’Opera, testimonianza unica e promozione di una Calabria davvero straordinaria!”.