Il Consiglio Provinciale di Cosenza approva tutti i provvedimenti

Una seduta caratterizzata da importanti adempimenti amministrativi e da una significativa convergenza istituzionale sui principali temi strategici per la provincia di Cosenza. Il Consiglio provinciale, riunitosi nella giornata odierna, ha approvato i provvedimenti all’Ordine del Giorno, confermando un clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, che ha rivolto un saluto e un augurio di buon lavoro ai nuovi Dirigenti dell’Ente, l’ingegnere Gianluca Morrone, il dottore Antonio Maletta e l’ingegnere Giulia Morrone, ringraziando contestualmente tutto il personale provinciale per l’impegno profuso nel percorso di riorganizzazione amministrativa e valorizzazione delle professionalità interne.

Tra i punti principali, l’approvazione del Bilancio consolidato 2025 che registra un significativo miglioramento dei risultati economici dell’Ente: si passa da una perdita di circa 58 milioni di euro nel 2024 a un risultato positivo di circa 23 milioni nel 2025, con un patrimonio netto che raggiunge circa 180 milioni di euro.

«Sono risultati che testimoniano il lavoro svolto in questi mesi e la direzione intrapresa dalla nostra Amministrazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli –. Stiamo portando avanti un percorso di risanamento, razionalizzazione delle spese e valorizzazione delle professionalità interne, con l’obiettivo di rendere la macchina amministrativa sempre più efficiente e di liberare risorse da destinare ai servizi e agli investimenti sul territorio».

Via libera unanime anche al nuovo regolamento sui controlli interni, al regolamento sui poteri sostitutivi in materia urbanistica ed edilizia, all’adesione al percorso di costituzione del Distretto turistico dell’Alto Ionio e alla proroga della convenzione con il Comune di Rende per le funzioni di segreteria.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza delle infrastrutture. Approvata all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Antonio Uva sulla messa in sicurezza della SS 106 e della rete viaria provinciale, con l’impegno della Provincia a partecipare al tavolo permanente dei Comuni e a promuovere iniziative presso Governo, Regione e ANAS per ottenere interventi e finanziamenti.

«La sicurezza stradale è una priorità assoluta – ha affermato Faragalli –. Vogliamo rafforzare il coordinamento con i Comuni e con tutte le istituzioni competenti, affinché le esigenze dei territori trovino risposte concrete ed è per questo che abbiamo accolto con convinzione questa mozione, affidando alla Commissione Viabilità e al consigliere delegato Giuseppe Turano il compito di avviare il percorso operativo. Vogliamo che gli impegni assunti in Consiglio si traducano in azioni concrete».

Unanime anche l’approvazione della ulteriore mozione presentata dal Consigliere Uva per il rilancio del progetto dell’aeroporto della Sibaritide e integrata con l’emendamento del consigliere Antonino De Lorenzo, che ha proposto di coinvolgere anche lo scalo di Scalea, nell’ottica di una strategia aeroportuale capace di valorizzare l’intero territorio provinciale.

«Dobbiamo guardare allo sviluppo della nostra provincia con una visione complessiva – ha aggiunto il Presidente –. Le infrastrutture, i collegamenti e il turismo rappresentano leve fondamentali per la crescita economica e sociale. La Provincia intende svolgere un ruolo di coordinamento e impulso, favorendo il dialogo tra istituzioni e territori».

«Desidero ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per il contributo offerto, i dirigenti e tutto il personale dell’Ente per il lavoro svolto. La collaborazione istituzionale è fondamentale per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione per rafforzare la Provincia, sostenere i Comuni e dare risposte concrete alle comunità», ha concluso Faragalli.