Reggio Calabria riapre le porte della sua storia: il 31 ottobre e l’1 novembre visite gratuite ai siti archeologici

Reggio Calabria apre le porte della sua storia con due giornate di aperture straordinarie dedicate al patrimonio archeologico della città. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle ore 9 alle 13, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di accedere gratuitamente ad alcuni importanti siti archeologici, riscoprendo luoghi che custodiscono preziose tracce della storia millenaria di Reggio.

L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, propone un percorso attraverso alcune delle principali testimonianze archeologiche presenti nel cuore urbano.

Nel corso delle due giornate sarà possibile visitare le Mura Greche, le Terme Romane, l’Odeion e l’Ipogeo di piazza Italia. Nella sola giornata di sabato 31 ottobre sarà inoltre aperta al pubblico l’area archeologica di piazza Garibaldi.

Le visite guidate saranno curate dal personale della Soprintendenza, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei siti, offrendo occasioni di approfondimento e conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio.