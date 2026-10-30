Anna De Gaio nel Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Pollino: “Una responsabilità che accolgo con orgoglio e spirito di servizio”

Accolgo con grande soddisfazione e profondo senso di responsabilità la designazione a componente del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Pollino.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i sindaci e alle sindache che hanno voluto accordarmi la loro fiducia, indicandomi per questo importante incarico. Una fiducia che considero non soltanto un riconoscimento personale, ma soprattutto un mandato a rappresentare le istanze, le aspettative e le esigenze delle comunità locali che vivono e animano il territorio del Parco.

La presenza dei rappresentanti delle amministrazioni locali all’interno del Consiglio Direttivo assume un significato fondamentale. Il Parco Nazionale del Pollino non è soltanto un patrimonio naturalistico e ambientale di straordinario valore, ma è anche un territorio vivo, fatto di comunità, tradizioni, identità, attività economiche e persone che ogni giorno scelgono di continuare a vivere in queste aree.

Il Pollino, con i suoi 56 Comuni distribuiti tra Calabria e Basilicata, rappresenta una realtà territoriale straordinaria, ma anche un sistema di comunità che ha bisogno di maggiore ascolto, collaborazione e capacità di fare rete. Occorre superare i confini amministrativi e regionali, lavorando insieme per individuare strategie condivise e trasformare le esigenze dei territori in progetti concreti.

Da sindaco conosco bene le difficoltà quotidiane dei Comuni, soprattutto quelli di dimensioni più piccole, e quanto sia importante che le istituzioni sovracomunali sappiano essere interlocutori attenti e presenti. È con questa consapevolezza che intendo affrontare il nuovo incarico: portando nel Consiglio Direttivo la voce dei territori, con spirito costruttivo, disponibilità al confronto e attenzione alle esigenze delle amministrazioni e dei cittadini.

La fase che si apre è particolarmente importante anche sotto il profilo istituzionale. Il ripristino della governance ordinaria del Parco rappresenta un passaggio necessario per assicurare piena operatività agli organi dell’Ente e rafforzare una programmazione capace di guardare al futuro.

Rivolgo un ringraziamento al commissario straordinario Luigi Lirangi per il lavoro svolto e per il percorso avviato, auspicando che questa nuova fase possa essere caratterizzata da una collaborazione sempre più proficua tra l’Ente Parco, la Comunità e tutte le amministrazioni coinvolte.

Accetto questa designazione con orgoglio, ma soprattutto con la consapevolezza dell’impegno che comporta. Il mio obiettivo sarà contribuire, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo e a tutti gli attori istituzionali, a rendere il Parco sempre più vicino ai Comuni e alle popolazioni che lo abitano.