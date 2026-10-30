Wanda Ferro: “Sei milioni per la messa in sicurezza del Tribunale di Locri”

«Esprimo grande soddisfazione per l’inserimento nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri dell’emendamento di cui è stato relatore il collega Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera, che destina 6 milioni di euro alla messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia di Locri. Si tratta di risorse importanti, assegnate al Comune di Locri e distribuite nel triennio 2026-2028, per affrontare le gravi criticità strutturali emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica dell’edificio. Un intervento urgente per garantire l’incolumità dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e dei cittadini, e migliorare le condizioni in cui viene svolta l’attività giudiziaria, a beneficio dell’efficienza degli uffici e della qualità dei servizi resi alla comunità. Un ringraziamento al collega Ciro Maschio per aver condiviso l’importanza di questo intervento e averne consentito l’inserimento nel provvedimento, dando una risposta concreta a una questione seguita con particolare attenzione anche dagli esponenti di Fratelli d’Italia della Locride, per il valore che il Tribunale riveste per l’intero comprensorio». Lo afferma in una nota la sottosegretaria Wanda Ferro.