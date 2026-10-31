“Caccuri in Fiore”: il 15 novembre il verde protagonista

Domenica 15 novembre 2026 il borgo di Caccuri, in provincia di Crotone, ospiterà “Caccuri in Fiore – Una giornata per la bellezza del nostro borgo”, un’iniziativa dedicata alla cura degli spazi pubblici, alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione attiva della cittadinanza. La manifestazione, promossa dalle associazioni Verso il Cambiamento ODV, Arte in Gioco APS e Pro Loco Caccuri ETS, nasce dalla volontà di trasformare un intervento di abbellimento urbano in un’occasione di incontro, sensibilizzazione e responsabilità collettiva. L’obiettivo è contribuire concretamente alla valorizzazione della piazza e, al tempo stesso, incoraggiare una maggiore attenzione verso il patrimonio ambientale, paesaggistico e urbano del territorio. Fiori di stagione e biodiversità locale: un progetto che parte dalla piazza Durante la giornata saranno messe a dimora piante ornamentali e fiori di stagione all’interno dei vasi e delle fioriere comunali già presenti nella piazza del borgo. L’intervento sarà accompagnato da un’attenzione particolare alla valorizzazione delle caratteristiche naturali del territorio, con l’intento di promuovere una maggiore conoscenza della flora locale e delle possibilità offerte da un arredo urbano attento alla sostenibilità e all’identità paesaggistica. Tra gli elementi che caratterizzano il patrimonio botanico locale figurano anche i ciclamini di Caccuri, piccoli fiori che, con la loro presenza stagionale e le delicate tonalità cromatiche, rappresentano una delle espressioni della biodiversità del territorio. La loro valorizzazione costituisce uno spunto per promuovere la conoscenza delle specie vegetali locali e sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela del patrimonio naturale. L’iniziativa intende così favorire una cultura del verde che sappia coniugare bellezza, sostenibilità e rispetto dell’ambiente, attraverso interventi capaci di valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare il legame tra il borgo e il paesaggio che lo circonda. La comunità protagonista della bellezza del borgo “Caccuri in Fiore” non sarà soltanto una giornata dedicata alle piante, ma un invito rivolto all’intera popolazione a riscoprire il valore della cura condivisa. Le associazioni promotrici desiderano coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e realtà del territorio, promuovendo un modello di partecipazione nel quale ogni persona possa contribuire, attraverso piccoli gesti, a migliorare gli spazi della propria comunità. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche all’arredo urbano privato: balconi, terrazze, ingressi, cortili e piccoli giardini possono diventare parte di un progetto diffuso di bellezza, nel quale creatività e sostenibilità si incontrano. La cura del verde, infatti, non rappresenta soltanto un elemento decorativo, ma contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, il rispetto degli spazi comuni e la qualità della vita quotidiana. Un borgo curato è il risultato di una comunità che riconosce nella propria identità un patrimonio da custodire e trasmettere alle generazioni future. Il contributo di 999 S.R.L.S. e il progetto culturale NAHITOS® La manifestazione sarà realizzata con il contributo di 999 S.R.L.S., che metterà gratuitamente a disposizione le piante e i materiali necessari agli interventi previsti. L’impegno della società si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e territoriale sviluppato anche attraverso NAHITOS®, marchio artistico e culturale che promuove il dialogo tra creatività, identità dei luoghi, tradizioni e sensibilità contemporanea. NAHITOS® interpreta il patrimonio territoriale non soltanto come memoria da conservare, ma come una risorsa viva, capace di generare nuove forme di espressione, partecipazione e consapevolezza. In questa prospettiva, anche un intervento di cura del verde può assumere un significato culturale: la bellezza diventa un elemento di relazione tra le persone, l’ambiente e la storia dei luoghi. Il contributo di 999 S.R.L.S. testimonia così la possibilità di costruire collaborazioni concrete tra mondo associativo e realtà imprenditoriali, mettendo risorse e sensibilità differenti al servizio della comunità. Caccuri, un borgo da vivere e valorizzare Con il suo patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, Caccuri rappresenta una delle realtà caratteristiche dell’entroterra crotonese. Iniziative come “Caccuri in Fiore” intendono contribuire alla valorizzazione del borgo partendo da un principio semplice: la qualità di un territorio si costruisce anche attraverso l’attenzione quotidiana ai suoi spazi. La collaborazione tra Verso il Cambiamento ODV, Arte in Gioco APS e Pro Loco Caccuri ETS, insieme al contributo di 999 S.R.L.S., rappresenta un esempio di partecipazione civica e di collaborazione tra associazionismo e impresa. L’auspicio degli organizzatori è che questa giornata possa stimolare ulteriori iniziative e incoraggiare una cultura della cura capace di proseguire nel tempo, coinvolgendo progressivamente cittadini, istituzioni e realtà del territorio. Appuntamento domenica 15 novembre 2026 La manifestazione si svolgerà a Caccuri (KR), domenica 15 novembre 2026. L’orario di inizio e le ulteriori indicazioni organizzative saranno comunicati attraverso i canali delle associazioni promotrici. La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere una giornata dedicata all’ambiente, alla creatività e al futuro del proprio borgo. “Caccuri in Fiore” – Piccoli gesti, grandi cambiamenti. Perché la bellezza di un territorio cresce quando una comunità sceglie di prendersene cura.