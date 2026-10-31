Laino Borgo: presentato “Energy Power”, il libro sulla Centrale del Mercure

«Andre oltre i fatti e i dati, per comprendere le persone, le relazioni, le aspettative, le preoccupazioni e le speranze che accompagnano le grandi trasformazioni di un territorio. E per farlo utilizzare la ricerca scientifico, il confronto e il rispetto delle diverse sensibilità. Perché conoscere la propria storia, anche nei suoi passaggi più complessi, è una condizione fondamentale per costruire consapevolmente il proprio futuro». Così il Sindaco Mariangelina Russo, ha introdotto l’incontro vissuto nella biblioteca comunale “S. Mitidieri” di Laino Borgo per la presentazione del libro “Energy Power” scritto da Enzo Alliegro, ordinario di Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che attraverso una ricerca storico antropologica racconta la Centrale del Mercure e quel che ha rappresentato per il territorio.

All’incontro al quale hanno partecipato il Commissario del Parco nazionale del Pollino Luigi Lirangi, il sindaco del comune di Castelluccio Paolo Campanella, il ricercatore IsMed Cnr Alessandro Agosta, il docente dell’Università di Napoli Federico II Elisabetta Bini e Rosa Anna Cifarelli, responsabile tecnico scientifico ell’Osservatorio ambientale sulla Valle del Mercure e Gabriella Corona Presidente della Società Italiana di Storia dell’Ambiente, il sindaco di Laino Borgo ha sottolineato come quello presentato «non è soltanto uno studio sulla Centrale Termoelettrica del Mercure. È anche un’occasione per riflettere sulla memoria dei luoghi, sulle esperienze vissute dalle persone, sulle dinamiche sociali ed economiche che hanno attraversato la nostra valle e sul modo in cui queste vicende hanno contribuito a definire l’identità delle nostre comunità».

Un lavoro che mette al centro dell’attenzione il territorio, la sua storia, le sue trasformazioni e il rapporto, spesso complesso, tra le comunità locali, le attività produttive e la tutela dell’ambiente. L’osservatorio ambientale della Valle del Lao – Mercure costruito con l’ausilio di presenze istituzionali e scientifiche è stato e continua ad essere «uno spazio di confronto e di approfondimento che ha rappresentato, per il nostro territorio, un importante punto di riferimento nel tentativo di affrontare questioni ambientali complesse attraverso il dialogo tra istituzioni, competenze scientifiche e comunità locali». Uno strumento che ha anche un sito dove tutti i cittadini possono consultare i dati e le relazioni tecnico scientifiche. Nel tempo, proprio grazie al lavoro dell’Osservatorio, i comuni di Rotonda e Viggianello sono entrati a far parte dell’accordo Mercure.

Il territorio del Mercure, come tutto il Pollino, possiede un patrimonio ambientale e paesaggistico «straordinario, ma custodisce anche una storia fatta di lavoro, di scelte, di cambiamenti e di vicende umane che meritano di essere studiate e raccontate con serietà – ha chiosato il primo cittadino di Laino Borgo – La sfida è quella di tenere insieme la tutela del patrimonio naturale, le esigenze delle comunità, le prospettive di sviluppo e il diritto dei cittadini a essere informati e coinvolti. Per farlo, abbiamo bisogno delle istituzioni, ma anche dell’università, della ricerca scientifica e di una cittadinanza consapevole. Abbiamo bisogno, soprattutto, della capacità di ascoltarci e di confrontarci senza pregiudizi, riconoscendo nella conoscenza un bene comune».