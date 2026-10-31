La Dierre capolista non si ferma: trasferta insidiosa a Palermo per la settima giornata

Non c’è sosta. È già tempo di settima giornata per la Dierre Basketball Reggio Calabria, che dopo aver inanellato cinque vittorie nelle prime sei partite disputate si prepara a un match duro e difficile, tutto da decodificare. La formazione reggina sarà di scena in casa del Cus Palermo, avversario che, da sempre, ha ben figurato contro i bianco-blu.

I padroni di casa si presentano con un progetto ringiovanito e qualche partenza pesante, ma possono contare ancora sulla guida esperta di Coach Catania in panchina e sul miglior marcatore, ormai storico del girone, il forte Matteo Pirrera. Si gioca alle ore 18 di sabato 31 ottobre al Palacus, casa del team del Capoluogo. A dirigere l’incontro saranno Fabrizio La Spina di Giarre e Federico Salvatore Oliveri di Paternò. La classica diretta sarà disponibile sulla pagina social Facebook del Cus Palermo.

Gli universitari arrivano a questo appuntamento reduci da una palpitante e vincente trasferta a Marsala, dimostrando di attraversare un buon momento di forma. La Dierre, dal canto suo, arriva alla sfida dopo una lunga battaglia e tantissime energie spese in casa, nel derby vinto dopo tre overtime contro la Cestistica Gioiese. Per i ragazzi di Coach Dario Lo Storto sarà fondamentale recuperare immediatamente energie mentali e fisiche e farsi trovare pronti per una sfida che si preannuncia combattuta.

La settima giornata è alle porte: la Dierre è chiamata a confermare il suo momento d’oro, consapevole che al Palacus non sarà una passeggiata.