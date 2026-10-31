Inchiesta “Ginestra”: lunedì l’interrogatorio di garanzia del sindaco Stasi

È atteso per lunedì alle 13:45 il passaggio davanti al giudice di Falvio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’ambito della recente operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.
Il primo cittadino dovrà comparire per l’interrogatorio di garanzia, dopo essere rimasto coinvolto nell’inchiesta che mercoledì scorso ha portato all’esecuzione di 41 misure cautelari. L’indagine punta a fare luce sugli equilibri e sulle attività delle cosche di ’ndrangheta operative nella Sibaritide.
Nei confronti di Stasi viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L’interrogatorio rappresenterà il primo momento di confronto con il giudice dopo l’esecuzione della misura cautelare.