“Uccelli o della Città Sognata”: a Bova Marina arriva il teatro visionario ispirato ad Aristofane

Domenica 1 novembre, al Teatro Don Bosco, in scena lo spettacolo prodotto da Officine Jonike Arti. Un viaggio teatrale tra utopia, libertà e desiderio di immaginare un mondo diverso.

Il teatro incontra il sogno, la provocazione e la forza dell’immaginazione con “Uccelli o della Città Sognata”, lo spettacolo prodotto da Officine Jonike Arti, liberamente ispirato a Gli Uccelli di Aristofane, che andrà in scena domenica 1 novembre, alle ore 19:15, al Teatro Don Bosco di Bova Marina.

Con la drammaturgia di Maria Milasi, lo spettacolo rilegge uno dei testi più sorprendenti della commedia antica, restituendogli una dimensione contemporanea e una nuova forza espressiva. Al centro, il desiderio di sottrarsi ai confini di una realtà insoddisfacente per immaginare una città nuova, uno spazio possibile in cui ripensare le relazioni, il potere e il rapporto tra individuo e collettività.

La città sognata diventa così il luogo simbolico di una ricerca che attraversa il presente: un’utopia che interroga le contraddizioni del nostro tempo e invita a guardare oltre ciò che appare inevitabile.

In scena un cast d’eccezione che incarna i protagonisti della pièce come fossero profughi di un mondo alla deriva: con Maria Milasi nel ruolo di Thelma, Kristina Mravcova nel ruolo di Louise, Americo Melchionda nel ruolo di Upupa e Thekla De Marco nel ruolo di Civetta. La regia è firmata da Americo Melchionda.

La produzione è di Officine Jonike Arti. La scenografia è curata da F. Nocito.

Uno spettacolo di innovazione che intreccia la rilettura dei classici e dei linguaggi teatrali contemporanei, confermando il valore del teatro come luogo di incontro, riflessione e sperimentazione.