Domotek, sfida al top: a Grottazzolina serve l’impresa

Dopo due vittorie al tie-break che hanno acceso l’entusiasmo anche in cadetteria nel mondo amaranto,, la Domotek Volley si prepara al banco di prova più impegnativo. In vetta c’è la sorprendente Rinascita Lagonegro, con una gara in più e un avvio a mille all’ora. Ma il prossimo ostacolo per gli amaranto è la Yuasa Battery Grottazzolina, avversario tosto e ben preparato, reduce da due anni in Superlega con decisa voglia di ritornarci immediatamente, che ritroverà per l’occasione il terreno amico del PalaGrotta.

La formazione di Coach Antonio Polimeni arriva carica dopo il 3-2 all’esordio in A2 Credem sul campo della quotata Abba Pineto e la rimonta emozionante dallo 0-2 al 3-2 contro i campioni di Supercoppa della Sfera Consoli Brescia, davanti al meraviglioso pubblico del Palacalafiore. Capitan Laganà e compagni hanno estrema voglia di vincere e brillare: il gioco espresso dal team rende la matricola amaranto indecifrabile e convincente, una vera mina vagante del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale nazionale DAZN.