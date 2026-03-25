Domani a Vibo Valentia Coro clarinetti Torrefranca

Sarà un programma brillante e ricco di suggestioni quello proposto dal Coro di Clarinetti Torrefranca, protagonista del prossimo appuntamento della Stagione Musicale 2026, realizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia in collaborazione con AMA Calabria.

Giovedì 26 marzo alle ore 18:00, la Sala Concerti della sede dell’ex Convento dei Gesuiti ospiterà il concerto dell’ensemble diretto dal M° Francesco Giardino, impegnato in un percorso dal titolo “Dal Classico al Blues passando per il Klezmer”.

Il concerto propone un itinerario musicale che mette in luce la versatilità del clarinetto e le potenzialità espressive dell’ensemble, attraverso un repertorio che spazia dal Novecento storico alle suggestioni della musica tradizionale e popolare, fino ad aperture verso linguaggi più contemporanei.

Dalle sonorità brillanti della Marcia Militare di Prokofiev alle atmosfere evocative di Nino Rota, dalle elaborazioni su Mozart fino alle suggestioni klezmer e alle atmosfere del blues, il percorso musicale si sviluppa in una continua variazione di caratteri, colori e stili, offrendo un ascolto dinamico e coinvolgente.

Il Coro di Clarinetti Torrefranca rappresenta una delle realtà più significative dell’attività d’insieme del Conservatorio, espressione diretta del lavoro didattico e artistico dell’Istituzione. Un progetto che unisce formazione e produzione musicale, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il repertorio e con la pratica del fare musica insieme.

Alla guida dell’ensemble il M° Francesco Giardino, clarinettista di riconosciuto profilo internazionale, attivo da anni in importanti contesti orchestrali e cameristici. Ha collaborato con istituzioni di primo piano come il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli e l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, lavorando sotto la direzione di maestri quali Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Riccardo Chailly e Myung-Whun Chung.

La sua attività artistica e didattica, affiancata a una costante presenza nei principali circuiti musicali, contribuisce a dare solidità e qualità al lavoro dell’ensemble.

Il concerto si inserisce nel cartellone della Stagione Musicale 2026, confermando il ruolo del Conservatorio come centro di produzione culturale e musicale capace di valorizzare i giovani interpreti e di offrire al pubblico occasioni di ascolto di qualità.