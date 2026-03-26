Cosenza, iniziativa “Rai coltiva il futuro”: piantato l'”Albero di Falcone”. Il sindaco Caruso: “Ambiente e legalità pilastri del nostro impegno”

Si è svolta questa mattina, presso la sede regionale Rai per la Calabria di Cosenza, la terza tappa dell’iniziativa “Rai coltiva il futuro”, nel corso della quale è stato messo a dimora l'”Albero di Falcone”, dal forte valore simbolico proveniente dai vivai del Comando per la Tutela della Biodiversità dei Carabinieri.

All’evento ha preso parte il sindaco Franz Caruso, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il direttore della sede Rai Calabria, Massimo Fedele: “Si tratta di un’iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato – sia perché Cosenza è tra le città coinvolte in questo importante progetto, sia per i messaggi di tutela ambientale e di forte legalità che esso promuove”.

Nel corso del suo intervento, Franz Caruso ha posto l’accento sulle politiche ambientali portate avanti dall’Amministrazione comunale sin dal suo insediamento: “Proprio questa mattina si completa la fornitura delle eco isole in città, con l’installazione delle ultime cinque, e la dotazione di tre mangia plastica ad altrettanti istituti scolastici cittadini. Sono segnali concreti di politiche attive a tutela dell’ambiente”.

Franz Caruso ha poi evidenziato gli interventi realizzati per migliorare la qualità della vita dei cittadini: “Il nostro obiettivo è stato sin da subito quello di migliorare la qualità dell’aria e, conseguentemente, la qualità della vita. Abbiamo avviato un importante progetto di rigenerazione urbana che ha previsto la messa a dimora di oltre 2.000 nuove piante e circa 355 metri lineari di siepi. A questi si aggiungono più di mille alberi già piantati, i 500 nuovi alberi della Villa Vecchia recentemente riqualificata e una costante attività di tutela del patrimonio arboreo esistente”.

“Gli alberi – ha aggiunto il Primo Cittadino – rappresentano una risorsa fondamentale, grazie alla loro capacità di assorbire anidride carbonica, contribuendo a contrastare l’effetto serra e il riscaldamento globale. Per noi il verde non è un costo, ma una vera e propria infrastruttura del benessere”. Franz Caruso ha, inoltre, richiamato l’attenzione sulle criticità ambientali e sulle responsabilità legate all’uso del territorio: “I cambiamenti climatici sono anche il risultato della devastazione dell’ambiente. Fenomeni come l’abusivismo hanno aggravato situazioni di rischio, come dimostrano gli eventi che hanno interessato alcune aree del nostro territorio”. Infine, Franz Caruso ha sottolineato il valore simbolico dell'”Albero di Falcone”, legandolo ai temi della legalità: “Questa giornata ci invita a non dimenticare che, così come l’ambiente è stato deturpato, lo è stata anche la nostra società dalla criminalità organizzata. La mafia e la ‘ndrangheta continuano a rappresentare una minaccia concreta. L’Albero di Falcone è un simbolo che ci richiama alla responsabilità: dobbiamo difendere insieme l’ambiente e la legalità, valori fondamentali per il nostro futuro”.

L’iniziativa odierna rappresenta dunque un momento significativo per rafforzare, nella comunità, la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e del rispetto delle regole, pilastri imprescindibili per uno sviluppo sostenibile e condiviso.