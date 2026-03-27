Il Comune entra ufficialmente nella rosa dei 30 progetti nazionali candidati al prestigioso “Oscar della Salute 2026”, il riconoscimento promosso dalla Rete Italiana Città Sane – Oms che valorizza le migliori pratiche locali di promozione del benessere. La candidatura si focalizza sul progetto “Longevity Run”, l’iniziativa che nel maggio 2025 ha trasformato il territorio cittadino in un centro d’eccellenza per la prevenzione e i corretti stili di vita. In questa sfida nazionale per l’eccellenza nella salute pubblica, Amendolara si confronta con realtà di grande rilievo, ha scritto il sindaco Maria Rita Acciardi. Che ha aggiunto. “Insieme a noi, i progetti candidati appartengono ai comuni di Ponte di Piave, Sacile, Caorle, Cerenzia, Ozzano dell’Emilia, Tollo, Bari, Alberobello, Brescia, Castenaso, Gragnano Trebbiense, Oliena, Vicenza, Chiusi Della Verna, Padova, Bologna, Martina Franca, Zero Branco, Perugia, Udine, Foggia, Trento, Chioggia, Milano, Verona, Ancona, Modena, Molfetta e Roma Capitale”.

L’evento, realizzato in stretta collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs e con il patrocinio dell’Asp di Cosenza e della Regione Calabria, ha rappresentato un momento fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’attività fisica e del monitoraggio sanitario. Attraverso workshop scientifici, check-up gratuiti e la suggestiva corsa amatoriale di 7 chilometri, la ridente cittadina turistico- balneare jonica, ha dimostrato come la salute possa diventare un volano di aggregazione sociale e valorizzazione del paesaggio urbano. Il cuore del progetto risiede nella capacità di unire istituzioni, associazioni, volontari e professionisti sanitari in un percorso condiviso. Grazie a questa sinergia, la Longevity Run non è stata solo una manifestazione sportiva, ma un vero strumento di educazione alla salute accessibile a tutte le età, capace di generare un impatto positivo e duraturo sulla qualità della vita della nostra comunità. In questo contesto di eccellenza nazionale, ha detto ancora Acciardi, ricordiamo l’imminente appuntamento con la seconda edizione della Longevity Run, che si terrà dal 22 al 24 maggio prossimo. Questo nuovo incontro confermerà l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere la prevenzione un pilastro stabile delle politiche cittadine, consolidando il legame tra sport, scienza e territorio già avviato con successo lo scorso anno. L’esito della candidatura nazionale sarà reso noto durante il XXIII Meeting Nazionale della Rete Italiana Città Sane, che si terrà a Roma il 5 e 6 maggio prossimo. Essere tra i 30 progetti selezionati in tutta Italia è già un traguardo che premia la lungimiranza di Amendolara e la partecipazione attiva di tutti i suoi cittadini, ha concluso il sindaco, non nascondendo la propria legittima soddisfazione.