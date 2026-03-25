Domani all’Università di Catanzaro lezione di Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile

Non sarà solo una lezione di sport, ma una vera e propria lezione di vita. Domani, giovedì 26 marzo alle ore 9:30, l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà un protagonista assoluto dello sport a livello mondiale: Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile, figura simbolo dello sport italiano e interprete autentico di valori quali la dedizione, la leadership e il lavoro di squadra. Durante la mattinata, De Giorgi terrà una lectio magistralis e presenterà il suo volume “Egoisti di squadra” che racconta e insegna come l’ambizione del singolo debba sempre essere messa al servizio del collettivo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Avis Provinciale di Catanzaro, l’Università Magna Graecia di Catanzaro e il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo, con l’obiettivo di promuovere una cultura che unisca benessere, impegno sociale e crescita personale. L’evento non rappresenta soltanto un incontro con un campione, ma riflette la missione strategica dell’Università: porsi come ponte tra l’alta formazione e i valori della resilienza, del lavoro di squadra e della promozione del talento, che il CT della Nazionale di pallavolo incarna perfettamente. La testimonianza di De Giorgi offrirà agli studenti e ai partecipanti uno spunto di riflessione su come lo sport possa rappresentare una straordinaria palestra di vita, capace di trasformare i sogni in obiettivi concreti attraverso disciplina, sacrificio e passione. Un messaggio che l’Ateneo rivolge non solo agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie, ma a tutta la comunità universitaria, ribadendo il ruolo dello sport come leva di benessere sociale e comune.

All’evento che sarà aperto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro, Giovanni Cuda, parteciperanno Giuseppe Chiarella, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Gian Pietro Emerenziani, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, ⁠Giampaolo Carnovale, Presidente Avis Provinciale Catanzaro, Franco Rizzuti, Presidente Avis Calabria, ⁠Franco Parrottino, Consigliere Avis Nazionale. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Ceniti, firma de La Gazzetta dello Sport, che guiderà il dialogo con il Commissario Tecnico, favorendo un confronto dinamico e coinvolgente con il pubblico presente.

Attraverso l’incontro con figure di eccellenza come Fefé De Giorgi, l’Università Magna Graecia continua ad investire nell’ambito delle Scienze Motorie, pilastro strategico per la formazione di professionisti capaci di coniugare competenza tecnica e valori umani e sportivi. L’evento rientra nella programmazione dei seminari organizzati dai Corsi di Laurea triennale in Scienze Motorie, magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate e dal Dottorato in Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.

L’appuntamento di domani consolida, inoltre, la partnership tra l’Avis Provinciale di Catanzaro e l’Umg, una collaborazione strategica di lungo corso che ha generato, negli anni, iniziative di profondo valore, capaci di sensibilizzare la comunità studentesca e di promuovere la crescita dei giovani a 360 gradi. La sfida che accomuna il mondo sportivo, l’istituzione accademica e l’AVIS è ambiziosa: non limitarsi a formare tecnici, atleti o professionisti eccellenti, ma far crescere realmente cittadini responsabili, attivi e solidali.