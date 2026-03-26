“Città italiana dei giovani 2026”, annunciate le tre finaliste: Ascoli Piceno, Cosenza e Roma

Il Consiglio nazionale dei giovani annuncia ufficialmente le tre citta’ finaliste che si contenderanno il titolo di ‘Citta’ italiana dei giovani 2026′: si tratta di Ascoli Piceno, Cosenza e Roma. Il Premio, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e realizzato dal Consiglio nazionale dei giovani in collaborazione con l’Agenzia italiana per la gioventu’ (Aig) e la Consulta Anci giovani, nasce per valorizzare i territori che scelgono di investire concretamente sulle nuove generazioni.

Anche quest’anno, si legge in una nota, la partecipazione e’ stata straordinaria, con numerosi progetti volti a immaginare nuovi spazi, costruire opportunita’ e mettere i giovani al centro delle agende politiche locali. Le tre finaliste si sono distinte per la capacita’ di proporre modelli di sviluppo urbano e sociale ‘a misura di giovani’.

La citta’ vincitrice sara’ svelata la prossima settimana durante una cerimonia ufficiale di premiazione.