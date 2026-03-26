Castrovillari (Cs), dialogo su meraviglia e conoscenza al Centro Culturale “Mons. Angeloni”

Il Centro Culturale “Mons. Angeloni”, con il patrocinio del Comune di Castrovillari, ha organizzato per le ore 17 di sabato 28 marzo, nel salone del palazzo di città, un momento di dialogo sulle origini della conoscenza per le quali la meraviglia del sapere sorprende continuamente e imprevedibilmente l’Uomo nella realtà di tutti i giorni.

Preoccupazione della iniziativa è sollecitare, soprattutto nei più giovani, la riflessione su quanto la meraviglia sia la reale scintilla di ogni ricerca e della conseguente conoscenza.

A conversare sul tema ci saranno Maria Francesca Piragine, docente di filosofia, Mattia Di Pace, docente di Fisica e Saverio Mirko Viola, fisico e sviluppatore di software, introdotti dalla presidente del Centro, Carla Bonifati, dopo il previsto saluto istituzionale del Sindaco, Domenico Lo Polito, e l’intervento del docente del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, Fabio Lepreti.

Per comprendere meglio le ragioni dell’evento la presidente Bonifati ha chiarito, invitando al momento pubblico, cosa ha spinto il Centro culturale ad affrontare il tema della conoscenza, tra meraviglia e passione.

Ecco cosa riferisce: “In un dialogo casuale con alcuni dei relatori dell’evento era emerso quanto non la paura, ma lo stupore avesse generato nell’uomo, sin dal suo iniziale apparire sulla terra, la domanda prima sulla realtà circostante e subito dopo sul senso dell’esserci. L’osservazione del Creato, della terra e del cielo, provocando la sua curiosità, ha suscitato dentro di lui il desiderio di andare al fondo del mistero intravisto, di conoscere la natura dell’oggetto incontrato e di costruire, di conseguenza, per sé, per il suo presente e ben presto per il suo futuro.”

“Oggi? Cosa succede oggi? Come direbbe Chesterton non sono le meraviglie che mancano, ma l’uomo d’oggi sembra abbia perso il senso della meraviglia, quegli occhi spalancati sul mistero, capaci di coglierne l’essenza e l’oltre.”

“Abbiamo voluto provocare i più giovani, ingenerando con loro un dialogo a partire da quanti nel passato e nel presente, sorpresi dalla realtà, hanno dato al mondo nuove idee e nuove risorse.”

Nelle conversazioni degli ideatori si è palesata anche la memoria di un uomo che nella nostra terra ha rappresentato questo sguardo entusiasta di bambino e questa mente plastica di ricerca e di innovazione: il professore Vincenzo Carbone, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e primo dottore di ricerca in astrofisica in Italia, scomparso il 21 gennaio dello scorso anno e loro carissimo amico. Il ricordo della sua capacità umana e professionale di saper guardare al cielo, essenza e simbolo della creazione, che per una vita ha scrutato e sul quale si è a lungo interrogato, sarà l’omaggio della dedica alla sua memoria.