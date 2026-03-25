SP 159 chiusa per frana, Orgoglio Decollatura: “Quanto dobbiamo aspettare ancora?”

“Ancora una volta paghiamo sembra il prezzo della lentezza istituzionale. Una frana ha reso impraticabile la SP 159 nel tratto tra Rione Romano e Piano delle Rose ( senza parlare della frana di Santa Margherita… ) lo scorso 12 Febbraio… Il risultato? Strade ANCORA chiuse, cittadini e attività commerciali ancora isolate e disagi che si sommano al silenzio.

Il maltempo può essere una causa, certo. Ma non può essere sempre una scusa.

Possibile che nel 2026 si resti ancora bloccati mesi senza alternative viarie sicure?

Alla Provincia di Catanzaro e al Comune di Decollatura i cittadini chiedono risposte concrete, non casomai comunicati vaghi o come sembra silenzi .

Servono tempi certi, interventi immediati e soprattutto un piano serio per evitare che situazioni simili si ripetano puntualmente.

Dobbiamo davvero arrivare a chiamare le televisioni, a far esplodere il caso mediatico come stava per accadere per ” Via Cianflone” ? Perché siamo pronti a contattare tutte le emittenti televisive possibili. Non si può bloccare un paese così.

Non è più tollerabile.

Perché ogni giorno di attesa è un giorno in più di isolamento per famiglie e attività locali.

Ora servono fatti”.

Così in una nota Gigi De Grazia, Movimento Politico “Orgoglio Decollatura “.