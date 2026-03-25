Nuova piattaforma assistenze e segnalazioni per la città di Reggio Calabria

Nasce “.Reggio”, una piattaforma innovativa che trasforma la tecnologia in uno strumento di cittadinanza attiva e solidarietà sociale.

Il progetto è frutto dell’impegno di Riccardo Latella, giovane reggino laureatosi in ingegneria informatica presso l’Università della Calabria, che ha deciso di non abbandonare le sue radici, mettendo le proprie competenze tecniche a disposizione della comunità.

Con questa piattaforma si vuole offrire ai cittadini di Reggio uno strumento semplice per non sentirsi soli di fronte ai problemi quotidiani.

Il cuore pulsante di Punto Reggio è il suo sistema di assistenza e segnalazione. La piattaforma è stata progettata per essere un ponte diretto tra chi vive un disagio e chi può offrire una soluzione. Il funzionamento è immediato:

– Segnalazione Problemi: i cittadini possono indicare criticità o disservizi legati alla vita cittadina in pochi click.

– Richiesta di Assistenza: chiunque si trovi in una situazione di difficoltà o necessiti di un supporto tecnico/informativo può inoltrare una richiesta specifica.

A differenza dei canali burocratici tradizionali, Punto Reggio punta alla risoluzione rapida, mobilitando risorse e competenze per fornire risposte tangibili nel minor tempo possibile.

Tutti i cittadini sono invitati a sfruttare Punto Reggio per diventare parte attiva di un cambiamento che la nostra amata città merita.