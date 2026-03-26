Scopelliti: “No ad un Falcomatà di cdx. La gente dovrà votare il più bravo, non il meno imbecille”

Ospite di Radio Touring 104, Giuseppe Scopelliti è tornato a dire la sua sulle prossime elezioni per il sindaco di Reggio Calabria, in programma per il 24 e 25 maggio: “Non so ancora chi sarà il candidato. Ho parlato con Ciccio – Cannizzaro, ndr – in questa settimana, aspettiamo che venga comunicato ai partiti che si siederanno al tavolo. Io non sono dirigente di nessun partito. Stiamo preparando la competitiva lista di Reggio Futura, con gran belle professionalità di questa città”.

L’ex governatore della Calabria torna a sferzare sull’indicazione del candidato sindaco del centrodestra, che tarda ad arrivare: “Questa partita sicuramente andava gestita in maniera diversa. Non ho l’onere e la responsabilità della scelta. Quando ho dovuto scegliere, ho vinto. Qui, l’ultima volta abbiamo perso. Sono convinto ci siano gli elementi per vincere questa tornata elettorale, con un candidato riconosciuto e riconoscibile. Altrimenti, bisognava lanciarlo 6 mesi prima. Per farlo apprezzare ai cittadini e creargli un seguito”.

“La gente capisce che la rinascita di una città, passa dal contributo di ogni singolo cittadino – prosegue Scopelliti a Touring – La città è piegata, in ginocchio. Il centrosinistra farà una campagna elettorale costruita sul buco di bilancio ereditato. Noi non parleremo del buco di bilancio di oggi, decisamente più grande pur senza nessun indagato. Noi alla gente dobbiamo raccontare l’idea di città, che il centrodestra vuole rappresentare. Ecco perché ci vogliono delle idee shock, azioni immediate. L’idea dei 1000 posti di lavoro è concreta, i soldi ci sono. Al di là di quel che dice qualche imbecille, anche di centrodestra. A me non si avvicinano, perché non sono all’altezza di dialogare con me. Ma te li ritrovi in un contenitore, a dire sciocchezze. Blocchiamo un’emorragia di giovani. L’altra idea riguarda l’edilizia, utile a rivitalizzare la città nel giro di un anno e mezzo. Il Decreto Reggio è completamente fermo, va rimesso in moto”.

“Con Reggio Futura, nel centrodestra, cercheremo di stimolare la coalizione a questi ragionamenti. Il rischio più nefasto è partorire un Falcomatà di centrodestra, sarebbe la rovina. Mi sono confrontato con quelli della coalizione, ho rappresentato queste idee a Ciccio Cannizzaro. La città deve ripartire. Commistioni ed inciuci non hanno mai portato nulla. Dibattito e scontro dialettico sono utili a crescere. La città non può scegliere il meno imbecille – tuona l’ex sindaco – La classe politica deve sforzarsi di mettere in campo il più bravo, in modo che la gente possa scegliere il più bravo tra i candidati in campo. Oggi il centrosinistra non gode di grande credibilità. Il problema non è vincere. Come dissi a Berlusconi, Fini e Casini negli anni che furono: il problema è governare. Un minuto dopo la vittoria, devi capire quali azioni mettere in campo”.

La chiosa di Scopelliti: “Il centrodestra si ritroverà un buco di bilancio. Una voragine. Ma ci sono soldi infiniti. Il Comune di Reggio Calabria ha centinaia di milioni non spesi. La gente ti vota per andare a governare, non per andare a lamentarti”.