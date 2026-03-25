Poste Italiane: al via i lavori Polis a Caulonia marina e Melicucco

Poste Italiane comunica che negli uffici postali di Caulonia (viae Magna Grecia) e di Melicucco (via Umberto Terracini) sono interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nei due uffici postali di Caulonia marina e Melicucco si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di Caulonia marina sarà garantita presso l’ufficio postale del centro storico, ubicato in via Niutta, disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12.35. Per i clienti di Melicucco, invece, sarà disponibile uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cinquefrondi, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12,35.