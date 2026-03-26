Catanzaro: dal 30 marzo al 3 aprile prossimi proseguirà la lettura dei contatori acqua

Dopo il subentro di Sorical nella gestione della bollettazione e nei rapporti con gli utenti, al fine di regolarizzare tutte le posizioni e consentire il recupero della morosità, prosegue la rilevazione dei consumi idrici che interesserà progressivamente tutto il territorio cittadino.
A tal proposito, dal 30 marzo al 3 aprile prossimi, gli addetti della Catanzaro Servizi continueranno ad effettuare la lettura – avviata nei giorni scorsi – dei contatori in orari compresi tra le 8.30 e le 17.30 nelle seguenti vie:
Via Gaetano Alberti
Via Silvio Paternostro
Via Elvidio Borelli
Via Benedetto Citriniti
Traversa Antonino Panella
Via Antonino Panella
Via Giuseppe Schiavi
Via Leonardo Gallucci
Via Vinicio Cortese
Via Filiberto Barreca
Via Antonio Purificato
Traversa Antonio Purificato
Via Nunzio Nasi
Traversa Seconda Montenero
Traversa prima Montenero
Via Vincenzo Ambrosio
Via Giuseppe Arena
Traversa Nunzio Nasi
Via Edmondo Buccarelli
Via Alcide De Gasperi
Via Luigi Pascali
Via Melchiorre Jannelli
Via Maestri del Lavoro
Via Antonio Daniele
Viale Pio X
Via Martiri di Cosenza 1844
Via Martiri di Gerace 1847
Via Luigi Rossi
Via Raffaele Carbonari
Via Michele Morelli
Via Madonna dei Cieli
Via Mons. Giovanni Fiorentini
Via Luigi Costanzo
Via San Brunone di Colonia
Via Padre Antonio da Olivadi
Traversa Emilia
Via Raffaele Teti
Via Cesare Sinopoli
Traversa Raffaele Teti
Via Fausto Squillace
Via Ibico
Via Giovanni XXIII
Via Padre Vincenzo Merante
Via Antonio Gramsci
Traversa Antonio Gramsci
Via Giovanni Fiore
Traversa Giovanni Fiore
Via Angelo Zavarroni
Piazza Pitagora
Via Bambinello Gesù
Traversa Prima Bambinello Gesù
Traversa Seconda Bambinello Gesù
Via Andrea Fabiani
Traversa Seconda Andrea Fabiani
Traversa Prima Andrea Fabiani
Via Gaetano Filangieri
Via Vincenzo Catalani
Il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e non sarà autorizzato a ricevere alcuna somma di denaro, né a titolo di pagamento del servizio letture, né a titolo di pagamento di bollette pregresse. La rilevazione della lettura rappresenta un semplice accorgimento che consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto – monitorando i consumi reali – e riscontrare eventuali anomalie, ad esempio provocate da perdite d’acqua occulte.
Gli utenti che risultassero assenti al momento del passaggio dei letturisti potranno comunicare la lettura del proprio contatore inviando una mail all’indirizzo acqamm@comune.catanzaro.it oppure utilizzando il servizio online sul portale https://dema.comunecatanzaro.it/ Il numero di assistenza telefonica dell’ufficio acquedotto di Palazzo de Nobili è lo 0961-881433. Nella comunicazione dell’autolettura dovranno essere indicati: nome e cognome dell’intestatario utenza, codice fiscale, recapito telefonico, codice utente, foto del contatore, data, lettura.