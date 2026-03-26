Incarnato (Avanti Psi): “Meloni apre la strada a un giacobinismo irrefrenabile”

“Abbiamo visto il vero volto di questa destra: giacobina e spietata quando deve trovare capri espiatori, dopo la battaglia sul referendum che noi da socialisti abbiamo appoggiato. Meloni apre la strada a un giacobinismo irrefrenabile”.
Lo dichiara in una nota Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti Psi. “D’ora in poi qualsiasi esponente di governo a ogni livello, nazionale o locale, colpito da avviso di garanzia dovrà dimettersi? E’ questa la domanda che le rivolgiamo. Noi, da socialisti, chiediamo un centrosinistra diverso e alternativo che faccia del riformismo e della presunzione di innocenza il suo mantra”, conclude.