Il sindaco di Caloveto, Mazza, incontra il presidente della Provincia, Faragalli: focus sulle strade colpite dai cicloni Harry e Jolina

La viabilità non è solo asfalto, è diritto alla mobilità, sicurezza quotidiana e qualità della vita, soprattutto per chi vive nelle aree interne. Bene l’intervento immediato sui tratti più fragili come quello avviato sulla Strada Provinciale 251 particolarmente segnata dai recenti fenomeni alluvionali causati dai cicloni Harry e Jolina.

CONFRONTO POSITIVO E CORDIALE. TEMA STRADE PRIORITARIO PER ESECUTIVO

È quanto ha ribadito il Sindaco Umberto Mazza nel corso dell’incontro istituzionale con il neo Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli, al quale ha partecipato anche il consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Giuseppe Sapia. Un confronto positivo e operativo, urgente e necessario, sul tema della viabilità che rappresenta una priorità per l’Amministrazione comunale.

INTERVENTI E ATTENZIONE AI TRATTI PIÙ DELICATI

Partiranno nelle prossime settimane gli interventi di bitumazione di alcuni tratti urbani della Strada provinciale che conduce a Bocchigliero. Un intervento mirato in una zona particolarmente sensibile, dove risiedono cittadini anziani con difficoltà di deambulazione e dove le condizioni del manto stradale rappresentano un elemento di criticità concreta nella vita quotidiana.

MAZZA: CONTINUITÀ ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE

L’incontro si inserisce in un percorso di confronto già avviato lo scorso 19 marzo, in occasione dell’assemblea dei sindaci, e rafforza un metodo basato su dialogo, ascolto e collaborazione tra enti. Abbiamo trovato – sottolinea il Primo cittadino – grande disponibilità da parte del Presidente Faragalli e della Provincia. Questo è il segnale che i territori, quando fanno squadra, riescono a trasformare le esigenze in risposte concrete.

UN IMPEGNO CONDIVISO PER IL TERRITORIO

L’Amministrazione comunale conferma la massima apertura alla collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che solo attraverso un lavoro sinergico si possano affrontare in modo efficace le criticità infrastrutturali che interessano le aree interne. La manutenzione e il miglioramento della rete viaria – conclude Umberto Mazza – sono una priorità strategica. Non si tratta solo di collegamenti, ma di garantire sicurezza, accessibilità e dignità a chi ogni giorno vive e attraversa il nostro territorio.