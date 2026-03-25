Venerdì 27 marzo incontro a Palazzo Campanella col procuratore Di Palma e l’arcivescovo Morrone dell’Associazione Donne Reggine

Si terrà venerdì 27 marzo alle ore 16:30, presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, l’incontro dal titolo “Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità”, promosso dall’Associazione Donne Reggine. L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto su temi di grande rilevanza sociale, mettendo al centro la dignità dei giovani, tra il rispetto della giustizia e il diritto all’umanità.

Ad intervenire saranno Roberto Di Palma, Procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, e S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che offriranno un contributo autorevole sui temi della tutela dei minori, della promozione della persona e della responsabilità condivisa nella costruzione di una società più attenta ai bisogni umani e sociali.

L’incontro sarà moderato da Sabina Cannizzaro, presidente dell’Associazione Donne Reggine, e vedrà la partecipazione degli studenti degli Istituti secondari di secondo grado della città di Reggio Calabria che saranno chiamati a interagire con i due principali protagonisti dell’incontro.

All’appuntamento parteciperanno inoltre rappresentanti dell’ordine degli psicologi, assistenti sociali, avvocati ed educatori, in un dialogo aperto volto a favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche. Ad allietare il confronto sarà l’Orchestra composta dagli allievi del Liceo Musicale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria.

«Assieme alla violenza contro le donne, il tema del disagio giovanile è quanto mai attuale. Confrontandoci con altri genitori, abbiamo sentito la necessità di creare uno spazio autentico di ascolto e dialogo, capace di mettere in relazione i ragazzi con figure di alto profilo e riferimento, come il procuratore Roberto Di Palma e l’arcivescovo Fortunato Morrone, che ringrazio per aver risposto al nostro invito, il cui contributo potrà offrire un’importante occasione di crescita culturale e umana per le nuove generazioni», dichiara il presidente dell’Associazione Donne Reggine, Sabina Cannizzaro, nell’invitare alla partecipazione.