Al Mabos torna SENSE – Festival della Sila Autentica, tra arte, natura e identità

Torna per la sua ottava edizione SENSE – Festival della Sila Autentica, il progetto culturale ideato e promosso dal MABOS – Museo d’Arte del Bosco della Sila, laboratorio permanente di creatività e partecipazione, immerso nei boschi della Sila Piccola catanzarese.

Nato nel 2017 dalla visione di Mario Talarico, imprenditore locale appassionato d’arte, il MABOS, riconosciuto nel Sistema Museale Nazionale, ha dato nuova linfa a un territorio montano spesso periferico, trasformandolo in un luogo dove natura, arte contemporanea e comunità dialogano armoniosamente.

Qui, negli anni, SENSE è diventato un appuntamento atteso, riconosciuto e partecipato, capace di unire arte, cultura, territorio e innovazione sociale. Il progetto, in parte finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, è stato reso possibile da una rete di partnership con enti pubblici, associazioni e realtà imprenditoriali del territorio, tra cui l’Ente Parco Nazionale della Sila, Destinazione Sila, l’Associazione Kirone APS, l’Associazione Il Barattolo – Ecotronei e l’Archivio Mario Giacomelli.

Rafforzare l’identità calabrese, valorizzando le risorse locali e contribuendo alla realizzazione di un modello di turismo sostenibile e partecipato: è l’obiettivo di questa nuova edizione, in programma nei fine settimana, dal 4 aprile al 3 maggio. Si articolerà in otto giornate tematiche dedicate a tradizioni, identità poetica, spiritualità, ambiente, musica e migrazioni. Il calendario prevede mostre, spettacoli, laboratori, percorsi esperienziali e convegni, offrendo un’esperienza culturale multidisciplinare.

Tra gli appuntamenti principali, presso il Mabos e le aree limitrofe del Parco Nazionale della Sila: il canto armonico “Rituale” di Biagio Accardi, il concerto di uno dei principali virtuosi della chitarra battente, Alessandro Santacaterina, un’escursione tra riti e natura a cura dell’etnobotanico Carmine Lupia, un convegno tematico su Gioacchino da Fiore, un laboratorio di scrittura creativa e teatrale a cura della scrittrice Eliana Iorfida e dell’attore Francesco Gallelli.