Concluso il primo appuntamento che ha dato avvio ai lavori degli Stati Generali del Fare, un laboratorio di idee e collaborazione tra associazioni, professionisti e operatori calabresi

Il 21 e 22 marzo, presso il Polo Culturale Altafiumara, associazioni, professionisti e rappresentanti del fare calabresi si sono incontrati per dare vita a qualcosa che va oltre il semplice confronto: un processo condiviso capace di generare visione, metodo e azione.

Questo primo incontro ha rappresentato l’inizio di un laboratorio permanente, partecipato e inclusivo, che si pone l’obiettivo di costruire nel tempo un ecosistema territoriale coeso, dinamico e orientato al futuro. Oltre 60 partecipanti hanno preso parte attivamente ai tavoli di lavoro, mettendo in comune esperienze, competenze e prospettive in un dialogo autentico e generativo.

I lavori, articolati attorno a tre ambiti strategici — comunicazione e narrazione, formazione e sviluppo, advocacy e politiche pubbliche — hanno fatto emergere non solo criticità, ma soprattutto traiettorie di sviluppo e prime proposte operative. Restituendone un’immagine di una Calabria ricca di potenziale, energie e progettualità diffuse, che attendono di essere connesse, valorizzate e messe a sistema.

Accanto alle sfide strutturali e culturali, si afferma con chiarezza la necessità di un cambio di paradigma: superare la frammentazione per costruire una visione condivisa, capace di unire le singole esperienze in un disegno collettivo. «Con gli Stati Generali del Fare – ha spiegato Roberto Tesoriere, fra gli organizzatori del progetto – vogliamo definire di fatto un metodo operativo fondato su incontro, collaborazione, contaminazione positiva e responsabilità diffusa, in grado di rafforzare la fiducia e riattivare l’impegno individuale e collettivo».

Da questo primo incontro prenderanno forma i prossimi passaggi, a partire dalla redazione di un Manifesto programmatico che sintetizzerà valori, visione e priorità condivise. Il percorso proseguirà attraverso appuntamenti periodici, pensati per dare continuità al confronto e trasformare le idee emerse in azioni concrete. Parallelamente, si lavorerà alla costruzione progressiva di un ecosistema aperto e partecipato, capace di includere tutti gli operatori attivi sul territorio.

In una prima fase, gli Stati Generali del Fare si doteranno di un portale dedicato alla raccolta e alla mappatura di modelli di valore, istanze e proposte, con l’obiettivo di creare uno spazio vivo, accessibile e generativo, in cui le realtà locali possano riconoscersi, dialogare e attivare connessioni virtuose.

L’obiettivo è mettere in rete competenze, esperienze e visioni per generare un impatto concreto, costruendo un sistema territoriale unito da missione, valori e direzione strategica condivisa.

Le giornate appena concluse segnano quindi l’inizio di un cammino che richiederà tempo, cura e partecipazione, ma che ambisce a diventare un punto di riferimento stabile per chi vuole contribuire attivamente allo sviluppo della Calabria. Un percorso che parte dalle persone, attraversa le comunità e guarda al futuro con responsabilità e fiducia.