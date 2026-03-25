Da Carmelo Versace l’invito alla massima partecipazione per “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del progetto benefico “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita”, sottolineando il valore sociale e culturale dell’iniziativa per l’intero territorio.

Nel corso del suo intervento, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha evidenziato come «la manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento per la comunità reggina».

«Ribadiamo – ha detto – il nostro impegno al fianco di un’iniziativa che, negli anni, ha saputo lasciare un segno concreto nella nostra città. Le cose belle e importanti vanno riproposte e devono essere sostenute con continuità».

Carmelo Versace ha, poi, rimarcato il significato del traguardo della quarta edizione, simbolo di un impegno condiviso e di una solida rete tra istituzioni e mondo dell’associazionismo: «Dietro questo percorso c’è un grande lavoro e una forte sinergia che rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio. Manifestazioni come questa entrano a pieno titolo nel patrimonio della nostra comunità».

Inoltre, il sindaco facente funzioni ha sottolineato il ruolo fondamentale delle istituzioni nel «promuovere e incoraggiare iniziative che mettono arte e cultura al servizio della solidarietà, con particolare attenzione alle famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà».

«È nostro dovere – ha spiegato – stare accanto a realtà come l’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, un’eccellenza del territorio ed un punto di riferimento per tante cittadine e cittadini». L’incasso della serata, infatti, verrà devoluto all’importante realtà impegnata nel sociale. «Sarà un vero piacere – ha concluso Versace – ritrovarsi tutti insieme al “Teatro Cilea”, il prossimo 20 aprile, per dimostrare quanto grande sia il cuore della nostra città».

Alla conferenza stampa erano presenti anche il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, il sindaco facente funzioni della Città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, Antonella Cuzzola e Antonino Ripepi, rispettivamente presidente e direttore del Chorus Christi, don Nuccio Cannizzaro, parroco della Chiesa degli artisti San Giorgio al Corso, Titti Versace, dirigente medico presso l’Uoc del Policlinico di Messina, ed Angela Villani, vice presidente dell’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione autismo”.