Dal 27 marzo il nuovo album di Mediterraneo “Nel mare di questo rumore”

C’è un momento in cui il rumore diventa troppo. Troppi stimoli, troppe parole, troppe risposte immediate, troppe guerre. È da questo punto che nasce “Nel mare di questo rumore”, un progetto disponibile online dal 27 marzo e composto da 9 brani, 8 già pubblicati come singoli e una traccia inedita, “messIA”, che rappresenta il cuore concettuale del disco.

“Nel mare di questo rumore” è un viaggio emotivo dentro la contemporaneità: un tempo in cui siamo costantemente connessi, ma spesso distanti da ciò che sentiamo davvero. Il Mediterraneo evocato nel progetto non è solo un luogo geografico, ma uno stato dell’anima: luce, pelle, vento, orizzonti aperti, umanità.

La traccia inedita “messIA”, cantata da Vale Cmq, mette in scena un dialogo con un’intelligenza artificiale. Un confronto che parte dalla curiosità, passa attraverso la fascinazione e arriva alla consapevolezza: le risposte possono essere perfette, ma non vibrano. Non emozionano. Non scaldano.

E così la protagonista smette di cercare nell’algoritmo ciò che può trovare nella vita: l’alba, il tramonto, il mare, la danza, il contatto, la presenza.

Il titolo stesso gioca tra “Messia” e “IA”, sottolineando con ironia e profondità il rischio di delegare alla tecnologia un ruolo salvifico che non può appartenerle.

L’intero album si muove tra sonorità che abbracciano il calore mediterraneo e una scrittura intima, capace di parlare di fragilità, desiderio e bisogno di autenticità. Le 8 tracce già pubblicate trovano in “messIA” una nuova chiave di lettura: non episodi isolati, ma frammenti di un unico percorso che porta verso una presa di coscienza più umana.

“Nel mare di questo rumore” è un invito a rallentare. A scegliere il sole invece dello schermo. La pelle invece della tastiera. La vita invece dell’algoritmo.

Partecipano al progetto Mediterraneo: Roberta Giallo, Gerolamo Sacco, Malavoglia, Giolero, Aurora Convertini, Marco Gatti, Lorenzo Minarini, Vale Cmq, Malecherifarei.

L’album è pubblicato dall’etichetta discografica Miraloop con la produzione di Gerolamo Sacco (copertina di Niccolò Sacco).