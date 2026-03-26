“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaReggio CalabriaAll'ospedale di Polistena il "Corso di Ecografia Clinica in Pediatria"
CalabriaReggio Calabria

All’ospedale di Polistena il “Corso di Ecografia Clinica in Pediatria”

Si è svolto il 25 e 26 marzo presso la UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Polistena il “Corso di Ecografia Clinica in Pediatria (suture/rachide/anche)”, un evento formativo di grande rilievo che ha visto la partecipazione di specialisti e professionisti del settore provenienti da diversi ambiti della pediatria.
Promosso e coordinato dalla dottoressa Mariarosa Calafiore, primario della UOC di Pediatria di Polistena e primario facente funzione della UOC di Pediatria di Locri (ASP di Reggio Calabria), il corso ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e aggiornamento scientifico. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle competenze e di miglioramento continuo dei servizi sanitari offerti sul territorio.
L’evento ha coinvolto un numero selezionato di partecipanti, tra neonatologi, pediatri, radiologi, con l’obiettivo di fornire competenze teoriche e pratiche nell’utilizzo dell’ecografia in ambito pediatrico. Particolare attenzione è stata dedicata alla diagnostica delle suture craniche, del rachide lombo-sacrale e dell’anca nel neonato e nel lattante, ambiti di fondamentale importanza per una diagnosi precoce e accurata.
Il corso si è distinto per un approccio didattico altamente interattivo, alternando sessioni teoriche a momenti di confronto e discussione, fino ad arrivare alle esercitazioni pratiche su casi clinici reali, sotto la guida di tutor esperti. Tra i protagonisti la dott. Rossella Gagliano e il dott. Rocco Marzolla, esperti del settore che hanno contribuito in maniera significativa all’elevato livello scientifico e formativo dell’iniziativa.
Di particolare rilievo anche la presentazione del corso da parte del presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria, dott. Rino Agostiniani, la cui partecipazione ha ulteriormente sottolineato il valore e il prestigio dell’evento nel panorama formativo pediatrico nazionale.
La presenza di docenti qualificati e l’elevato livello scientifico dei contenuti hanno reso l’iniziativa un momento di confronto e aggiornamento di alto profilo, confermando l’importanza della formazione continua in un settore in costante evoluzione come quello della pediatria.
Determinante è stato l’impegno della dottoressa Calafiore, da sempre attenta alla crescita professionale dei propri collaboratori e allo sviluppo di percorsi formativi di qualità. La sua azione si inserisce in una visione più ampia volta a potenziare i servizi pediatrici dell’area, migliorando l’assistenza e garantendo standard sempre più elevati per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, da sempre attenta ai bisogni dell’area materno-infantile e impegnata nella promozione di iniziative volte a rafforzare la qualità dell’assistenza.
Eventi come questo rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio e testimoniano come, anche nelle realtà locali, sia possibile promuovere iniziative di eccellenza capaci di incidere positivamente sulla qualità delle cure.
Articolo PrecedentePorto di Gioia Tauro: consegnato al Ministero della Salute il nuovo Posto unico di ispezione frontaliera
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

La Regione Calabria lancia il progetto “Scuola di Protezione civile”. Micheli: “Due milioni di euro per rafforzare l’offerta educativa e diffondere la cultura della...

Cosenza, iniziativa “Rai coltiva il futuro”: piantato l'”Albero di Falcone”. Il sindaco Caruso: “Ambiente e legalità pilastri del nostro impegno”

Porto di Gioia Tauro: consegnato al Ministero della Salute il nuovo Posto unico di ispezione frontaliera

Trescore Balneario, professoressa accoltellata da 13enne. Marziale: “No ad inasprimento pene, ma sostegno reale alle famiglie”

“Se non costruiamo qui il futuro, continueremo a perdere giovani”: dall’IIS Majorana di Corigliano-Rossano appello ai produttori agricoli per lo sviluppo

Guerra in Medio Oriente, il titolare del pastificio Colacchio nel Vibonese: “Costo energia in aumento del 45%. Costretto a ridurre la produzione”

“La trasformazione tecnologica della filiera agroalimentare”: il convegno promosso dalla Fidapa di Cosenza

Rifiuti da attività di autodemolizione: sequestrata area di 25.000 mq a Isola Capo Rizzuto (KR)

La Dance Village Lamezia stravince al Trofeo Regionale di Danze Accademiche “New Hollywood Dance” CSEN

Tar del Lazio: “Ministero depositi atti di scioglimento del Comune di Altomonte (CS) entro un mese”

Ex Reggina: grave lutto per Gianluca Savoldi, ci lascia il papà Beppe

Cirò capitale mondiale dei rosati con il Concours Mondial de Bruxelles

Gianpaolo Bevilacqua resta consigliere regionale: il Tar respinge il ricorso

Crotone: al via i lavori di riqualificazione per la realizzazione di alloggi in via Nigro, nel quartiere S. Francesco

Assolto in appello l’imprenditore reggino Antonino Fallanca, accusato di far parte della cosca Serraino

Il sindaco metropolitano facente funzioni Versace partecipa al Precetto Pasquale interforze

Venerdì 27 marzo 2026 al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Sotto la Luna di Pasqua: Osservazione e Ricerca AIRC”

Progetto “CuoreMio” a Catanzaro, Capellupo: “Porterà l’educazione all’affettività nelle scuole della città per investire su giovani e prevenire ogni forma di violenza”

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a giudizio per l’accusa di percosse al consigliere comunale Ernesto Ioppoli

Catanzaro: dal 30 marzo al 3 aprile prossimi proseguirà la lettura dei contatori acqua

“Città italiana dei giovani 2026”, annunciate le tre finaliste: Ascoli Piceno, Cosenza e Roma

Ponte sullo Stretto, Pavone e Idone: “Legittimo e fondato il ricorso al Tar. Al primo posto i cittadini”

Incarnato (Avanti Psi): “Meloni apre la strada a un giacobinismo irrefrenabile”

Scaramuzzino: “Sul mare basta analisi: è il tempo delle scelte”

San Luca (RC), fine della latitanza: si consegna in carcere 50enne condannato per reati commessi in Belgio

Guerra Usa-Israele-Medio Oriente, Unindustria Calabria: “Imprese pronte a ridurre la produzione per costi energia”

“Dal gioco alla dipendenza”: il Liceo Filolao di Crotone ospita un incontro su prevenzione e diritti umani”

“Tutti siamo Malala”: al Piccolo Teatro dell’Università della Calabria uno spettacolo su donne, istruzione e pace”

Maltempo a Catanzaro, annullato “Puro Cioccolato Festival”

Viaggio tra le note: il giovane pianista Antonio Rubino in concerto a Catanzaro

Amministrative, Rinascita per Cinquefrondi presenta la lista dei candidati

Dal 27 marzo il nuovo album di Mediterraneo “Nel mare di questo rumore”

Cerisano rende omaggio a Michel Fingesten nel museo a lui dedicato

Castrovillari (Cs), dialogo su meraviglia e conoscenza al Centro Culturale “Mons. Angeloni”

Paper Week 2026: la Calabria protagonista della settimana nazionale del riciclo di carta e cartone

Al Mabos torna SENSE – Festival della Sila Autentica, tra arte, natura e identità

Palmi (RC), il Soroptimist dona il kit “Una Stanza tutta per sé…portatile” alla Compagnia Carabinieri

Catanzaro, il Comune aderisce alla “rottamazione-quinquies”. L’assessora Lacava: “Vicini e sensibili verso famiglie e imprese in difficoltà”

San Giovanni in Fiore celebra il St. Patrick’s Day: due giorni di festa e cultura irlandese

Reggio Calabria, convegno AMI sulla violenza economica nella coppia

Dal classico al blues: a Rombiolo il concerto del coro di clarinetti Torrefranca

Fondi e incarichi alla Dulbecco, sindacati in allarme: “Penalizzato il 95% dei lavoratori”

“Perciavutti”, avanti l’iter della proposta di legge. Santoianni: “Riconoscere un simbolo identitario della Calabria”

A Polistena arriva “Crux Gloria”, il concerto del Coro del Conservatorio Torrefranca

Serrastretta (Cz), incontro su Cantiere Laboratorio e presentazione di “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

Reggio, al Castello Aragonese la presentazione dell’Antologia Nosside 40

MUE, Nesci(FDI-ECR): «Oltre 524 milioni per la Calabria: opportunità strategica in sinergia con la Regione»

“Sum, ergo vivo”: al Liceo Telesio di Cosenza la “Notte dei Classici” per riscoprire l’umanità nell’era degli algoritmi

Servizio Civile Universale con Fondazione Trame e Ala: al Civico Trame un open day per scoprire il nuovo bando

Palmi guarda al Libano: guerra, memoria e solidarietà al centro dell’incontro con Enzo Infantino

Gerace (RC), nasce il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nasce il Laboratorio per la valorizzazione dello Stretto di Messina: focus su Parco Nazionale e candidatura UNESCO

Brognaturo “Borgo Fiorito”: al via il progetto di rigenerazione urbana tra bellezza, partecipazione e sviluppo

Italvolley a Reggio Calabria: cambia l’avversario

Cosenza, ok del Consiglio comunale a regolamenti su pace fiscale e arredo urbano. Entra nel civico consesso la consigliera Gaetana Corato

All’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria un nuovo progetto intreccia arte, comunicazione e tecnologia. Al via “404 Human not found”

Narcotraffico, colpita la cosca Ariola: 15 misure cautelari

Reggio, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge nel traffico: arrestato, scatta il nuovo reato di “fuga pericolosa”

Scopelliti: “No ad un Falcomatà di cdx. La gente dovrà votare il più bravo, non il meno imbecille”

Paola, protesta sindacale senza precedenti in carcere: adesione oltre il 90%. SAPPE: “Sfiducia totale, il direttore lasci”

Catanzaro, Iemma: “Nuovi servizi digitali anagrafe strumento a vantaggio di cittadine e cittadini. In cantiere anche open day agli sportelli per il rilascio della...

Torna a risplendere l’antico crocifisso di Vakarici

Referendum giustizia: a Corigliano-Rossano vince la partecipazione, vince il no

Autismo, la Giunta approva le linee guida per i Centri polivalenti. Straface: “Svolta in Calabria: onoriamo un impegno solenne con le famiglie calabresi”

Nuova piattaforma assistenze e segnalazioni per la città di Reggio Calabria

Venerdì 27 marzo incontro a Palazzo Campanella col procuratore Di Palma e l’arcivescovo Morrone dell’Associazione Donne Reggine

SP 159 chiusa per frana, Orgoglio Decollatura: “Quanto dobbiamo aspettare ancora?”

Turismo esperienziale: Saracena accoglie guide ufficiali del Pollino

Antonio Pascale apre la Decina 2026 del Premio Sila: un viaggio attraverso le trasformazioni dell’Italia

Inaugurata la nuova rotatoria tra la S.P. 253 e la S.P. 160, nel Comune di Villapiana: più sicurezza e viabilità migliorata

Per lavori, chiusura temporanea della SS 106 Jonica a Badolato

Domotek, Luca Presta: “Gara 2 è subito chance di riscatto. Fateci sentire il vostro calore”

Medici, etica e futuro, all’Ordine di Cosenza un’assemblea carica di emozione e responsabilità

Crisi energetica, i capigruppo di minoranza in consiglio regionale presentano una mozione a sostegno di agricoltura e pesca: “Servono interventi urgenti”

Neonata rapita a Cosenza: cinque anni e quattro mesi a Rosa Vespa

Domani all’Università di Catanzaro lezione di Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile

Reggina, non è ancora finita: 0-2 a Barcellona, adesso tutti a Palermo

Campana (Europa Verde/AVS): “Atti firmati e stracciati in poche ore, politica ingerente sul punto nascite di Corigliano Rossano”»

Reggio: centinaia di alunni in piazza Italia per il Dantedì

Domani a Vibo Valentia Coro clarinetti Torrefranca

Poste Italiane: al via i lavori Polis a Caulonia marina e Melicucco

Solidarietà e musica al servizio della comunità reggina, Falcomatà alla presentazione di Christus Vincit IV: “Un territorio cresce quando c’è dialogo tra chi fa...

Da Carmelo Versace l’invito alla massima partecipazione per “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita”

Il sindaco di Caloveto, Mazza, incontra il presidente della Provincia, Faragalli: focus sulle strade colpite dai cicloni Harry e Jolina

Kairos Nuoto Lamezia pronta alla grande sfida di Riccione: cinque gli atleti qualificati ai Criteria 2026

Alluvione del Crati e precipitazioni cicloniche delle scorse settimane: la Giunta comunale di Cassano allo Ionio ha sospeso fino al 30 giugno il pagamento...

Il Geoparco dell’Aspromonte in Austria per la riunione dell’European Geoparks Network EGN

Pronto Soccorso di Castrovillari: Laghi incontra il Primario per fare il punto sullo stato dei lavori e le future prospettive dell’Unità Operativa

Giusi Princi: “L’Europa investe 200 milioni nelle infrastrutture digitali. La Calabria può essere protagonista nel Mediterraneo”

Camera di commercio di Reggio Calabria: avviati i lavori del tavolo tecnico per la valorizzazione della filiera agrumicola

Reggio Bic, Rukavisnikov: “Daremo il massimo fino alla fine. Eurocup? Tutto è possibile”

Al Caffè Letterario “Mario La Cava” di Bovalino grande successo per il debutto di “Poe. Protocollo Baltimora”, lo spettacolo teatrale di Manuela Cricelli con...

Welfare Reggio Calabria, l’assessora Nucera a sostegno dell’Aism: venerdì l’incontro su Progetto di vita e nuova riforma della disabilità

Reggio Calabria, Quartuccio: “Grave l’assenza di Direttore Generale e Sindaco F.F. in commissione. Andremo fino in fondo”

Progetto GAP 2022. A Catanzaro corso di aggiornamento su formazione e omogeneità degli interventi

Dantedì, la lingua “viva” della Divina Commedia: la Dante Alighieri lancia una sfida agli studenti di Catanzaro

Concluso il primo appuntamento che ha dato avvio ai lavori degli Stati Generali del Fare, un laboratorio di idee e collaborazione tra associazioni, professionisti...

“Non è mai troppo presto – La cultura del prevenire sopra il peso del curare”: a Decollatura si discute di prevenzione delle malattie

“Deliver Me From Nowhere”: il quinto appuntamento di “Sound & Vision” a Lamezia Terme dedicato a “Nebraska”, il capolavoro folk di Bruce Springsteen

Cerimonia di giuramento a Palazzo San Giorgio per sei nuovi capitreno

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook