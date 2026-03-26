Paper Week 2026: la Calabria protagonista della settimana nazionale del riciclo di carta e cartone

Dal 13 al 19 aprile, la Calabria sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.
Paper Weeker: creatività e formazione sul territorio
In Calabria sono in programma 3 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali – che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici. Tra le province coinvolte: Vibo Valentia e Catanzaro.
Iniziative diverse ma complementari che raccontano il riciclo della carta attraverso linguaggi molteplici: dall’educazione e la manualità, alla sperimentazione artistica e performativa.
|luogo
|data e ora
|organizzatore
|attività
|Vibo Valentia – Jonadi presso i locali comunali del Comune di Jonadi
|dal 13/4 al 19/4
|SOS INNOVAZIONE
|SOS RICICLO
Spazi pubblici che diventano luoghi vivi di confronto e creatività, dove la carta prende nuova forma tra laboratori, incontri e installazioni. Un progetto che coinvolge scuole, famiglie e cittadini in attività pratiche e momenti di approfondimento, trasformando il riciclo in esperienza condivisa e occasione concreta di consapevolezza ambientale.
|Vibo Valentia – Nicotera
|14/4 (pomeriggio)
|Associazione Culturale Proposte
|“TESSERE LA MEMORIA” – CARTA, COMUNITÀ, LENTEZZA
Dal gesto lento della filatura nasce un’esperienza educativa che intreccia manualità, memoria e relazione. Gli studenti sperimentano la trasformazione della carta attraverso pratiche artigianali, riscoprendo un sapere antico che unisce tradizione e contemporaneità e restituisce valore culturale e simbolico alla materia.
|Catanzaro – Soveria Mannelli presso CARTA Parco
Museo Rubbettino
|17/4
|Manifuturo S.r.l. – Impresa Sociale Impresa Culturale e Creativa
|SCARTABELLA 2 – Volumi Mobili
Dallo scarto alla forma, la carta diventa architettura, suono e racconto. Tra legatoria sperimentale, tecniche pop-up e una restituzione performativa aperta al pubblico, l’iniziativa esplora la tridimensionalità del materiale, mostrando come gli scarti tipografici possano generare nuove visioni creative e sensoriali.
Imparare il ciclo del riciclo della carta: gli impianti di RicicloAperto 2026 visitabili in Calabria
Tra i momenti centrali della Paper Week, dal 14 al 17 aprile, c’è anche RicicloAperto, il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. Anche in Calabria sarà possibile entrare nei luoghi dove carta e cartone prendono nuova vita, seguendo tutte le fasi del processo di recupero e riciclo. Saranno coinvolti 7 impianti in cui circa 1.700 studenti potranno approfondire sul campo le corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone e conoscere da vicino l’intero ciclo del riciclo.
I siti visitabili in Calabria includono impianti di gestione dei rifiuti e un museo:
|località
|provincia
|azienda
|tipologia
|Reggio Calabria
|RC
|Circular Factory Srl
|impianto di gestione dei rifiuti
|Rende
|CS
|Calabria Maceri & Servizi S.p.A.
|impianto di gestione dei rifiuti
|Corigliano – Rossano
|CS
|Ecology Green Srl
|impianto di gestione dei rifiuti
|Rossano
|CS
|Ecoross Srl
|impianto di gestione dei rifiuti
|Santa Domenica Talao
|CS
|M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale Srl
|impianto di gestione dei rifiuti
|Rende
|CS
|Rimuseum Museo per l’Ambiente Università della Calabria
|museo
|Lamezia Terme
|CZ
|Ecosistem Srl
|impianto di gestione dei rifiuti
La Paper Week 2026 in Italia
A livello nazionale, la Paper Week coinvolgerà per una settimana tutto il Paese con un ampio calendario di iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. Sono circa 300 gli eventi in programma nell’arco della settimana tra workshop, seminari, mostre, incontri con le aziende della filiera, talk, spettacoli e laboratori. L’obiettivo è promuovere il valore e diffondere una maggiore conoscenza del ciclo del riciclo di carta e cartone.
Il calendario completo della Paper Week 2026 è disponibile su https://www.comieco.org/programma-paper-week/
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Ufficio stampa Comieco