Paper Week 2026: la Calabria protagonista della settimana nazionale del riciclo di carta e cartone

Dal 13 al 19 aprile, la Calabria sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

Paper Weeker: creatività e formazione sul territorio

In Calabria sono in programma 3 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali – che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici. Tra le province coinvolte: Vibo Valentia e Catanzaro.

Iniziative diverse ma complementari che raccontano il riciclo della carta attraverso linguaggi molteplici: dall’educazione e la manualità, alla sperimentazione artistica e performativa.

luogo data e ora organizzatore attività Vibo Valentia – Jonadi presso i locali comunali del Comune di Jonadi dal 13/4 al 19/4 SOS INNOVAZIONE SOS RICICLO

Spazi pubblici che diventano luoghi vivi di confronto e creatività, dove la carta prende nuova forma tra laboratori, incontri e installazioni. Un progetto che coinvolge scuole, famiglie e cittadini in attività pratiche e momenti di approfondimento, trasformando il riciclo in esperienza condivisa e occasione concreta di consapevolezza ambientale. Vibo Valentia – Nicotera 14/4 (pomeriggio) Associazione Culturale Proposte “TESSERE LA MEMORIA” – CARTA, COMUNITÀ, LENTEZZA

Dal gesto lento della filatura nasce un’esperienza educativa che intreccia manualità, memoria e relazione. Gli studenti sperimentano la trasformazione della carta attraverso pratiche artigianali, riscoprendo un sapere antico che unisce tradizione e contemporaneità e restituisce valore culturale e simbolico alla materia. Catanzaro – Soveria Mannelli presso CARTA Parco

Museo Rubbettino 17/4 Manifuturo S.r.l. – Impresa Sociale Impresa Culturale e Creativa SCARTABELLA 2 – Volumi Mobili Dallo scarto alla forma, la carta diventa architettura, suono e racconto. Tra legatoria sperimentale, tecniche pop-up e una restituzione performativa aperta al pubblico, l’iniziativa esplora la tridimensionalità del materiale, mostrando come gli scarti tipografici possano generare nuove visioni creative e sensoriali.

Imparare il ciclo del riciclo della carta: gli impianti di RicicloAperto 2026 visitabili in Calabria

Tra i momenti centrali della Paper Week, dal 14 al 17 aprile, c’è anche RicicloAperto, il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. Anche in Calabria sarà possibile entrare nei luoghi dove carta e cartone prendono nuova vita, seguendo tutte le fasi del processo di recupero e riciclo. Saranno coinvolti 7 impianti in cui circa 1.700 studenti potranno approfondire sul campo le corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone e conoscere da vicino l’intero ciclo del riciclo.

I siti visitabili in Calabria includono impianti di gestione dei rifiuti e un museo:

località provincia azienda tipologia Reggio Calabria RC Circular Factory Srl impianto di gestione dei rifiuti Rende CS Calabria Maceri & Servizi S.p.A. impianto di gestione dei rifiuti Corigliano – Rossano CS Ecology Green Srl impianto di gestione dei rifiuti Rossano CS Ecoross Srl impianto di gestione dei rifiuti Santa Domenica Talao CS M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale Srl impianto di gestione dei rifiuti Rende CS Rimuseum Museo per l’Ambiente Università della Calabria museo Lamezia Terme CZ Ecosistem Srl impianto di gestione dei rifiuti

La Paper Week 2026 in Italia

A livello nazionale, la Paper Week coinvolgerà per una settimana tutto il Paese con un ampio calendario di iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. Sono circa 300 gli eventi in programma nell’arco della settimana tra workshop, seminari, mostre, incontri con le aziende della filiera, talk, spettacoli e laboratori. L’obiettivo è promuovere il valore e diffondere una maggiore conoscenza del ciclo del riciclo di carta e cartone.

Il calendario completo della Paper Week 2026 è disponibile su https://www.comieco.org/programma-paper-week/

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