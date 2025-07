Reggio, Summer Candle all’Oasi Club: musica, danza e centinaia di candele per due serate d’atmosfera

Un debutto assoluto a Reggio Calabria, in una delle location più suggestive del territorio. Il 18 e il 31 luglio 2025, l’Oasi Club ospiterà la prima edizione di Summer Candle, un evento capace di coniugare musica, luce, danza e paesaggio in un’unica esperienza immersiva.

Due date, due omaggi profondi a due patrimoni della musica mondiale: Ennio Morricone e Lucio Dalla. Il tutto incorniciato da un’ambientazione unica nel suo genere: migliaia di candele accese al tramonto, con il sole che scende lentamente sul mare, accompagnando lo spettatore verso un’atmosfera rarefatta e sospesa.

Il primo appuntamento, in programma per venerdì 18 luglio, sarà un tributo a Ennio Morricone, autore di alcune tra le colonne sonore più celebri della storia del cinema. Verranno eseguiti, tra gli altri, Gabriel’s Oboe, La Califfa, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, affidati all’interpretazione di un quartetto d’archi professionista, con momenti di danza dal vivo in alcuni brani selezionati.

Il secondo evento, previsto per giovedì 31 luglio, sarà invece dedicato a Lucio Dalla, figura centrale della canzone d’autore italiana. Il programma prevede nuovi arrangiamenti per archi di brani come Anna e Marco, Futura, Piazza Grande, La sera dei miracoli, fino alla toccante esecuzione di Caruso, accompagnata anch’essa da elementi coreografici.

Il pubblico sarà accolto in un contesto elegante e naturale, dove la musica non è solo da ascoltare, ma da vivere. Ogni dettaglio è pensato per esaltare la dimensione emozionale: la luce delle candele, il crepuscolo, la scenografia naturale e il repertorio, che attinge a ricordi, emozioni e immagini collettive.

I biglietti sono disponibili:

•presso tutti i punti vendita Vivaticket autorizzati

•direttamente presso l’Oasi Club nelle giornate precedenti e la sera stessa degli eventi (salvo disponibilità).

Per informazioni aggiornate è possibile seguire la pagina ufficiale Instagram @summercandle.concert, che ospita contenuti esclusivi e dettagli sulla rassegna.