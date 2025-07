Furgiuele (Lega): “Interrogazione su distaccamento permanente VVFF a Trebisacce”

“Sapere se si intende istituire un Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nel Comune di Trebisacce (CS) potenziando così il servizio di soccorso tecnico urgente nel territorio: questo il senso dell’interrogazione che abbiamo appena depositato al ministro competente. L’Alto Ionio Cosentino comprende una fascia costiera di circa 50 km e un ampio entroterra montano, comprende 18 comuni per 50mila abitanti, che diventano oltre 300mila nel periodo estivo. Sul territorio, attualmente, è attivo un distaccamento, la cui operatività è però compromessa dalla discontinuità di servizio: i dati del Comando provinciale di Cosenza dei Vigili del Fuoco indicano una copertura territoriale pari al solo 31% entro i canonici 20 minuti dalla richiesta, e al 79% entro 40 minuti, una situazione che rappresenta un grave pregiudizio per la sicurezza pubblica del territorio, in una Regione che è tra le prime in Italia per incendi di vegetazione. È fondamentale fare chiarezza su questo tema e, soprattutto, dare un riscontro chiaro a una esigenza di sicurezza importante che proviene dalla nostra regione”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.